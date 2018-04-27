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20:04 (мск), источник: N + 1

В Австралии нашли самого старого в мире паука

Австралийские исследователи обнаружили самого старого в мире паука из известных сегодня, сообщается в журнале Pacific Conservation Biology. Возраст животного составил 43 года — это на 15 лет больше, чем у предыдущего рекордсмена.

Источник: Curtin University

Продолжительность жизни пауков в первую очередь зависит от вида. В основном, членистоногие живут около года, однако среди них встречаются исключения. Так, средняя продолжительность жизни самок чилийского розового птицееда (Grammostola rosea) доходит до 15−20 лет, а самки мексиканского красноколенного птицееда (Brachypelma Smithi) доживают до 25 лет.

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Теперь исследователи под руководством Лианды Денис Мейсон (Leanda Denise Mason) из Университета Картина в Западной Австралии сообщили о 43-летней самке паука Giaus Villosus, которая умерла совсем недавно. Наблюдения за ней, а также другими представителями этого вида, были начаты другим исследователем, Барбарой Йорк Мейн (Barbara York Main) в 1971 году. В течение 42 лет она наблюдала за сообществом пауков в австралийском регионе Уитбелт.

«Благодаря детальным записям Барбары, нам удалось определить, что обширная продолжительность жизни пауков [этого вида] обусловлена их эволюционными чертами, в том числе тем, что они живут в диких кустарниках, а также ведут оседлый образ жизни и отличаются медленным метаболизмом», — комментирует Мейсон.

Недавно биологи изучили жизненный цикл популяции трубчатых червей вида Escarpia laminata и выяснили, что они являются одними из самых долгоживущих существ на Земле. Представители этого вида могут жить до 250 лет. Другими долгожителями считаются гренландские акулы — средняя продолжительность их жизни составляет около 300 лет.

Кристина Уласович

 В Австралии нашли самого старого в мире паука
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