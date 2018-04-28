Правовую игру «С законом на ты!» провели в Арзамасской колонии

Сотрудники отдела по воспитательной работе совместно с ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних Арзамаса Аленой Нугаевой и инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Еленой Лазаревой провели правовую игру «С законом на ты!» среди несовершеннолетних Арзамасской воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Знания осужденных оценивали студенты факультета экономики и права Арзамасского филиала ННГУ имени Н. И. Лобачевского. В рамках интеллектуальной игры предусматривались ответы на теоретические и практические вопросы, уровень сложности которых соответствует базовым знаниям по правоведению.