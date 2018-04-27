Житель Семея ударил фельдшера скорой помощи
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее неудовлетворенный работой скорой помощи житель поднял руку на фельдшера, передает корреспондент МИА «Казинформ».
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее неудовлетворенный работой скорой помощи житель поднял руку на фельдшера, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Житель города вызвал скорую помощь к заболевшему двухлетнему ребенку. А когда прибыла бригада, ударил фельдшера. Причиной послужило то, что долго пришлось ждать врачей.
По словам заведующей центральной подстанции Эльвиры Гатауллиной, бригада доехала на вызов за 14 минут.
Однако, гражданин посчитал, что врачи добирались слишком долго. Несмотря на все это — ребенку была оказана первая медицинская помощь, он доставлен в больницу с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).
«Гражданин ударил фельдшера по спине кулаком, сквернословил, угрожал, что убьет, если с ребенком
Фельдшер, на которую было совершено нападение работает в бригаде скорой медицинской помощи более 20 лет. Пострадавшая написала заявление в полицию.