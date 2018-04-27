Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина не пропустит суда РФ в запретные воды: Москва ответила
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Доктор Комаровский: «Расставайтесь с мягкими игрушками»
Ученые: нанесенный Роскомнадзором всей России вред не оправдать
Яна Чурикова показала постройневшую фигуру
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Спаллетти против «Ювентуса», «Барселона» в шаге от дубля
Эксперты ожидают судов после новых заявлений Родченкова
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
Дочь Ренаты Литвиновой примерила агрессивный макияж
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
17Time 100
21:59 (мск), источник: Kazinform

Житель Семея ударил фельдшера скорой помощи

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее неудовлетворенный работой скорой помощи житель поднял руку на фельдшера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Житель города вызвал скорую помощь к заболевшему двухлетнему ребенку. А когда прибыла бригада, ударил фельдшера. Причиной послужило то, что долго пришлось ждать врачей.

По словам заведующей центральной подстанции Эльвиры Гатауллиной, бригада доехала на вызов за 14 минут.

Однако, гражданин посчитал, что врачи добирались слишком долго. Несмотря на все это — ребенку была оказана первая медицинская помощь, он доставлен в больницу с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

«Гражданин ударил фельдшера по спине кулаком, сквернословил, угрожал, что убьет, если с ребенком что-то случится. В тот день к ребенку были вызовы в 15:27, в 20:00 и в 22:37. Конечно, мы понимаем беспокойство родителей, но это не повод для того, чтобы так себя вести», — сказала Эльвира Гатауллина.

Фельдшер, на которую было совершено нападение работает в бригаде скорой медицинской помощи более 20 лет. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Все новости региона
 Убийство трех женщин в Алматы: Прокурор запросил пожизненный срок
Сколько выплатил ЕНПФ выехавшим за границу на ПМЖ казахстанцам
Путин заявил о вытеснении русских названий с карты мира
В Москве умер народный артист Геннадий Печников
Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Глава Госдепа заявил об угрозе США со стороны России
От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Памятник рублю рухнул в Сыктывкаре (фото)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Спаллетти против «Ювентуса», «Барселона» в шаге от дубля Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие выходные
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь