Житель Семея ударил фельдшера скорой помощи

Источник: Kazinform

Житель города вызвал скорую помощь к заболевшему двухлетнему ребенку. А когда прибыла бригада, ударил фельдшера. Причиной послужило то, что долго пришлось ждать врачей.

По словам заведующей центральной подстанции Эльвиры Гатауллиной, бригада доехала на вызов за 14 минут.

Однако, гражданин посчитал, что врачи добирались слишком долго. Несмотря на все это — ребенку была оказана первая медицинская помощь, он доставлен в больницу с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

«Гражданин ударил фельдшера по спине кулаком, сквернословил, угрожал, что убьет, если с ребенком что-то случится. В тот день к ребенку были вызовы в 15:27, в 20:00 и в 22:37. Конечно, мы понимаем беспокойство родителей, но это не повод для того, чтобы так себя вести», — сказала Эльвира Гатауллина.