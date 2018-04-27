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21:59 (мск), источник: Sputnik.by

Потерявшегося в Минске 10-летнего мальчика нашли три подружки

Алексей нашелся благодаря информированию населения, при этом отряд традиционно не раскрывает подробностей обнаружения ребенка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Потерявшийся в Минске 10-летний Алексей Соболев найден, с мальчиком все в порядке, сообщили Sputnik в пятницу в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Ребенок пропал накануне: он играл во дворе дома на улице Каменногорской в белорусской столице, а затем исчез. Поисками ребенка занимались волонтеры ПСО и милиция. На вечер пятницы «Ангел» объявил в Минске сбор волонтеров для розыска ребенка.

«Сбор отменен, ребенок найден!» — сказали в ПСО.

Известно, что Алексей нашелся благодаря информированию населения. При этом отряд традиционно не раскрывает подробностей обнаружения ребенка.

На настоящее время известно только, что мальчика удалось найти благодаря информации, которую волонтерам предоставили три юные минчанки.

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