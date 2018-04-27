Потерявшегося в Минске 10-летнего мальчика нашли три подружки

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Потерявшийся в Минске 10-летний Алексей Соболев найден, с мальчиком все в порядке, сообщили Sputnik в пятницу в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Ребенок пропал накануне: он играл во дворе дома на улице Каменногорской в белорусской столице, а затем исчез. Поисками ребенка занимались волонтеры ПСО и милиция. На вечер пятницы «Ангел» объявил в Минске сбор волонтеров для розыска ребенка.

«Сбор отменен, ребенок найден!» — сказали в ПСО.

Известно, что Алексей нашелся благодаря информированию населения. При этом отряд традиционно не раскрывает подробностей обнаружения ребенка.