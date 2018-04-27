С 1 мая микроавтобус № 138 в Кишиневе будет ездить по новому маршруту
Об этом сообщили в столичной мэрии.
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Об этом сообщили в столичной мэрии.
Мэрия Кишинева сообщает, что с 1 мая этого года микроавтобус № 138 коммуна Бубуечи — ул.31 августа будет ездить по новому маршруту.
Теперь он будет ходить следующим образом: туда — с ул. Колумна на ул. Василе Александри, ул. 31 августа 1989 г.
Обратно — с ул. 31 августа 1989 года на ул. Арменяскэ, ул. Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.