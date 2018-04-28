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08:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

«Факел» примет участие в тестировании суперсовременного стадиона в Самаре

Воронежским футболистам выпала честь сыграть в матче, который станет главной проверкой для стадиона, построенного в Самаре к чемпионату мира. В субботу, 28 апреля наши футболисты встретятся с рвущимися в премьер-лигу «Крыльями Советов».

Однако, сказать, что эта игра важнее для хозяев, нельзя. «Факел» в последних двух встречах удивил, пожалуй, даже сам себя — не просто одержал две победы подряд, но и забил в этих матчах треть от всех забитых до этого голов (7 — 21). Благодаря этим успехам перед «огнеопасными» замаячила надежда спасти сезон и остаться в ФНЛ не с помощью кабинетных решений, а по спортивному принципу.

Очевидно, что фавориты в этой встрече — «Крылья», но выиграть у них в первом матче на новеньком стадионе будет ещё более сложно, чем в обычном соперничестве. Понятное дело, что в исторической игре настрой у самарцев будет запредельным. Кстати, на трибуны в этот день попадёт только 15 тысяч зрителей (30% загрузки). На них и будет опробована вся инфраструктура спортсооружения: от прилегающей территории, до кресел на трибунах. Естественно, проверят всё: и работу табло, и подтрибунные помещения, и футбольное поле, и обслуживающий персонал.

На арене будут присутствовать и воронежские болельщики. На берега Волги отправилось более ста «факелонов», которые, можно не сомневаться, дадут команде понять, что она в гостевом матче без поддержки не останется.

Болельщики Самары и Воронежа в конфронтациях между собой замечены не были. Негатив от такого выезда наши земляки могут получить только из-за результата матча.

3 интересных факта об открытии стадиона в Самаре:

— автобусные маршруты, идущие на стадион, и временно запущенные шаттлы будут работать бесплатно;.

— за 2 часа до начала игры у стадиона начнётся праздничная программа, некоторые номера которой организаторы будут держать в секрете до последнего момента.

— за пять секунд до старта матча, все 15 тысяч болельщиков хором сделают обратный отсчёт до исторического события.

Всего в Самаре пройдёт 6 матчей мундиаля.

Групповой этап:

17 июня, воскресенье, 16:00: Е3-Е4 Сербия — Коста-Рика.

21 июня, четверг, 16:00: С4-С2 Дания — Австралия.

25 июня, понедельник, 18:00: А4 Россия — Уругвай.

28 июня, четверг, 18:00: H2-H3 Сенегал — Колумбия.

1/8 финала:

2 июля, понедельник, 18:00: 1Е-2F.

¼ финала:

7 июля, суббота, 18:00: победитель матча 55 в Санкт-Петербурге против победителя матча 56 в Москве.

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