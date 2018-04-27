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21:11 (мск), источник: Tengrinews

«Обнял моего сына, как родного внука». Марадона надел казахский чапан

Семья родившегося без ног казахстанского мальчика Али Турганбекова подарила казахский чапан легенде мирового футбола Диего Марадоне.

Али и Марадона встретились в ОАЭ, где аргентинец работает главным тренером клуба «Аль-Фуджайра».

«Слава Всевышнему! Легенда мирового футбола встретил и обнял моего сына как родного внука! Это неописуемые чувства, я вся в слезах радости! Все было как в волшебном сне! Диего не скрывал своих эмоций восхищения, он вскрикивал от восторга, видя как Али ловил мяч на воротах, как ловко справлялся с его подачей и как Али давал пас! Али просил ущипнуть его! Друзья, мечтайте и идите к своей мечте! Нет ничего невозможного, если пожелает этого Всевышний Аллах!!!», — говорится на странице мальчика в Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее мальчик из Казахстана записал видеообращение к Марадоне, рассказав о мечте встретиться с ним. На днях его мечта исполнилась. Али и Марадона вместе сыграли в футбол.

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