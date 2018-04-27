«Обнял моего сына, как родного внука». Марадона надел казахский чапан
Семья родившегося без ног казахстанского мальчика Али Турганбекова подарила казахский чапан легенде мирового футбола Диего Марадоне.
Семья родившегося без ног казахстанского мальчика Али Турганбекова подарила казахский чапан легенде мирового футбола Диего Марадоне.
Али и Марадона встретились в ОАЭ, где аргентинец работает главным тренером клуба «Аль-Фуджайра».
«Слава Всевышнему! Легенда мирового футбола встретил и обнял моего сына как родного внука! Это неописуемые чувства, я вся в слезах радости! Все было как в волшебном сне! Диего не скрывал своих эмоций восхищения, он вскрикивал от восторга, видя как Али ловил мяч на воротах, как ловко справлялся с его подачей и как Али давал пас! Али просил ущипнуть его! Друзья, мечтайте и идите к своей мечте! Нет ничего невозможного, если пожелает этого Всевышний Аллах!!!», — говорится на странице мальчика в Instagram (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее мальчик из Казахстана записал видеообращение к Марадоне, рассказав о мечте встретиться с ним. На днях его мечта исполнилась. Али и Марадона вместе сыграли в футбол.