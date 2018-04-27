«Обнял моего сына, как родного внука». Марадона надел казахский чапан

«Слава Всевышнему! Легенда мирового футбола встретил и обнял моего сына как родного внука! Это неописуемые чувства, я вся в слезах радости! Все было как в волшебном сне! Диего не скрывал своих эмоций восхищения, он вскрикивал от восторга, видя как Али ловил мяч на воротах, как ловко справлялся с его подачей и как Али давал пас! Али просил ущипнуть его! Друзья, мечтайте и идите к своей мечте! Нет ничего невозможного, если пожелает этого Всевышний Аллах!!!», — говорится на странице мальчика в Instagram (орфография и пунктуация сохранены).