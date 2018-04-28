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00:18 (мск), источник: Sputnik.md

В Погранполиции объяснили, куда делись 300 тысяч граждан Молдовы

Молдавская Погранполиция уточнила, фигурируют ли граждане нашей республики в списках Frontex.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались миллион 469 тысяч 917 граждан Молдовы с биометрическими паспортами. Из них по состоянию на 23 апреля в республику вернулись около миллиона 170 тысяч человек, то есть 79,5%, сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы.

«Цифра в 301 тысячу 838 человек или 20,5% показывает лишь число граждан, которые по состоянию на 23 апреля находились вне территории страны», — подчеркнули в Погранполиции.

В ведомстве пояснили, что «большинство этих граждан приходится на тех, чье пребывание в ЕС не превышает 90 дней, и кто в скором времени вернется в Молдову, а также на тех, у кого есть долгосрочная виза или разрешение на пребывание в Евросоюзе (к примеру, для учебы, работы), или тех, кто обладает двойным гражданством и выезжает из республики по молдавскому паспорту, а въезжает в ЕС с паспортом одного из государств-членов Евросоюза (чаще всего по румынскому)».

Как отметили в Погранполиции, «указанные данные не свидетельствуют о том, сколько граждан эмигрировало из страны». Там также уточнили, что речь не идет о превышении допустимого периода пребывания на территории ЕС. Это подтверждают и данные Европейского агентства по безопасности внешних границ (Frontex) о количестве случаев нелегального нахождения в ЕС молдавских граждан.

«Их число в сравнении с общим количеством поездок наших граждан в Евросоюз остается из года в год стабильным — примерно 0,5%. Чаще всего граждане Республики Молдова не фигурируют в списках Frontex, связанных с рисками для безопасности внешних границ ЕС», — сообщили в Погранполиции.

Безвизовый режим между ЕС и Молдовой вступил в силу 28 апреля 2014 года. Согласно установленным правилам, без виз граждане нашей республики могут находиться в ЕС только при наличии биометрического паспорта. Пребывать в странах Евросоюза можно 90 дней в течение шести месяцев, у въезжающих должна быть медицинская страховка, а также валюта из расчета 50 евро на каждый день. Кроме того, на границе следует указать точную цель поездки и пункт назначения. Если миграционные службы устанавливают на территории ЕС нарушения, то граждан Молдовы депортируют или штрафуют на сумму до трех тысяч евро.

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