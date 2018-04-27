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20:16 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Носорогу впервые в мире сделали томографию

Процедуру огромному животному проводили 40 человек.

В Чикаго в Брукфилдском зоопарке семилетней самке черного носорога по имени Лейла впервые в мире сделали томографию. Это было необходимо, так как ей стало трудно дышать и нужно было выявить причину. Лейла весит около тонны, поэтому для проведения процедуры пригласили 40 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы животное было спокойно, ему сделали анестезию, потом с помощью фронтального погрузчика положили в томограф. Исследование помогло обнаружить в носу постороннюю ткань, которую нужно удалить.

«У нас есть обязательства перед животными, за которых мы отвечаем, и мы готовы использовать самые передовые технологии, чтобы им помогать», — отметил доктор Майкл Адкессон.

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