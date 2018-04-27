Носорогу впервые в мире сделали томографию

В Чикаго в Брукфилдском зоопарке семилетней самке черного носорога по имени Лейла впервые в мире сделали томографию. Это было необходимо, так как ей стало трудно дышать и нужно было выявить причину. Лейла весит около тонны, поэтому для проведения процедуры пригласили 40 человек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4e21BUWJvHM?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы животное было спокойно, ему сделали анестезию, потом с помощью фронтального погрузчика положили в томограф. Исследование помогло обнаружить в носу постороннюю ткань, которую нужно удалить.