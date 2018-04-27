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20:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Совете Федерации предложили расширить возможности конфискации имущества

Два комитета Совета Федерации — по обороне и безопасности и по конституционному законодательству и госстроительству — предложили правительству расширить перечень преступлений, по которым возможно применение конфискации имущества.

Источник: Reuters

Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст выступления председателя комитета по обороне Виктора Бондарева на заседании президиума Совета законодателей, состоявшегося в Санкт-Петербурге с участием президента Владимира Путина.

Также предлагается предусмотреть порядок изъятия собственности осужденных в случае ее фиктивной передачи родственникам или знакомым.
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Кроме того, сенаторы предлагают разработать механизмы возврата из-за рубежа средств, полученных преступным путем. Еще одно предложение — законодательно закрепить процедуры, мешающие сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест. Комитеты Совета Федерации подготовили и направили соответствующие рекомендации в правительство.

Напомним, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает конфискацию имущества наиболее действенной мерой для наказания взяточников и профилактики подобных преступлений. Он предложил возродить этот институт на коллегии СКР 6 февраля.

Нормы, существовавшие до 2003 года, позволяли конфисковать любое имущество. Нынешний закон разрешает принудительно изымать только имущество и деньги, полученные преступным путем, а также оружие и наркотики и орудия преступления.

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