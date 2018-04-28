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20:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Хабенский рассказал о смерти супруги и предостерег больных раком

Константин Хабенский призвал людей, которым диагностировали онкологическое заболевание, обращаться за помощью к специалистам. Он рассказал о смерти своей первой супруги Анастасии, у которой нашли опухоль головного мозга. Актер заявил, что совершил ошибку, когда, пытаясь помочь жене, обратился к знахарям.

Актер Константин Хабенский призвал людей, которым диагностировали онкологическое заболевание, обращаться за помощью к специалистам. Он рассказал в опубликованном на YouTube-канале «вДудь» интервью о смерти своей первой супруги Анастасии, у которой обнаружили опухоль головного мозга.

«Обратиться к людям, которые занимаются этим профессионально. Не к знахарям, — подчеркнул Хабенский. — Нужно сразу обратиться, чтобы не навредить человеку, который заболел».

Актер заявил, что совершил ошибку, когда, пытаясь помочь жене, обратился «к знахарям, которые имеют колоссальный талант заговаривать тебя». Хабенский полетел в Киргизию за человеком, которого ему посоветовали знакомые. «Я привез его в Москву, и это была большая ошибка, которая стоила потом второй операции», — сказал он.

Хабенский добавил, что о диагнозе они узнали слишком поздно, несмотря на тревожные симптомы. «Не предположили врачи, что возможно вот такое. Все сваливали на беременность», — отметил артист.

Анастасии диагностировали заболевание в сентябре 2007 года, когда у нее родился сын Иван. Хабенский вспомнил, что был тогда на съемочной площадке. Его супруга скончалась в декабре 2008-го. По словам актера, справиться с потерей Анастасии ему помогли друзья. «Я не ожидал, что у меня так много надежных товарищей и детей. Это меня сильно поддерживало. Я не скажу, что сейчас отпустил эту ситуацию», — подчеркнул он.

46-летний Константин Хабенский сыграл в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Географ глобус пропил», «Шпион, выйди вон!», «Адмиралъ» и «Коллектор», а также в сериалах «Убойная сила» и «Метод».

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