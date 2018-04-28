Россиян заставят открыть посылки для «Почты России»

Россиян заставят открыть и показать содержимое посылок, отправленных в регионы, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Вскрывать посылки придется с 1 мая по 25 июля 2018 года. Об этом сообщает «Почта России».

Нововведения затронут посылки, отправленные в Волгоградскую и Калининградскую области, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую и Самарскую области, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Свердловскую область.

«Данные почтовые отправления необходимо предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде», — отметили в компании, которая рекомендует клиентам отправлять посылки с описью вложения.

В самой компании считают нововведения «стандартной практикой», которую вводят во всем мире на период проведения массовых мероприятий. «Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций 2017 года», — заявили в «Почте России».