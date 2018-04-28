Воронежцы собирают подписи против стройки в лесопарке «Оптимистов»

Источник: AP 2018

В декабре прошлого года лесопарку присвоили статус особо охраняемой природной территории. Сейчас люди создали инициативную группу и собрали более 2 тыс. подписей против строительства.

— Официально 5 соток, но захвачено намного больше. А если посмотреть сколько тут разрушено и сколько корней деревьев, которые непосредственно рядом с забором находятся потихонечку погибнут, и подъездные пути и подведение коммуникации, которые естественно тут будут происходить, — рассказала жительница Советского района Елена Конобеева.

Разрешение у застройщиков есть — его выдали в управлении архитектуры и градостроительства региона. Но, с одним условием. Раз эта зона особо охраняемая, то капитальное строительство запрещено. Исключение составляют оздоровительные объекты. Сейчас по документам это лыжная база. Но гарантии, что в итоге здесь не появится, например, шашлычная дать никто не может.