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08:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы собирают подписи против стройки в лесопарке «Оптимистов»

Лесопарк «Оптимистов» под угрозой, считают жители Советского района. Опасение людей вызывает начавшееся там строительство. Работы подрядчики ведут уже пару недель. За это время успели вырыть котлован и поставить забор. Правда, увидев журналистов, стройку тут решили приостановить.

Источник: AP 2018

В декабре прошлого года лесопарку присвоили статус особо охраняемой природной территории. Сейчас люди создали инициативную группу и собрали более 2 тыс. подписей против строительства.

— Официально 5 соток, но захвачено намного больше. А если посмотреть сколько тут разрушено и сколько корней деревьев, которые непосредственно рядом с забором находятся потихонечку погибнут, и подъездные пути и подведение коммуникации, которые естественно тут будут происходить, — рассказала жительница Советского района Елена Конобеева.

Разрешение у застройщиков есть — его выдали в управлении архитектуры и градостроительства региона. Но, с одним условием. Раз эта зона особо охраняемая, то капитальное строительство запрещено. Исключение составляют оздоровительные объекты. Сейчас по документам это лыжная база. Но гарантии, что в итоге здесь не появится, например, шашлычная дать никто не может.

— На этапе выдачи разрешения на строительство, орган, который его выдаёт, к сожалению, никак не может предположить, что будет возведено на самом деле. Это исключительно совесть застройщика и внимательность контролирующих органов. Пакет документов, который был приложен к заявлению на выдачу разрешений на строительство, полностью соответствует требованиям законодательства. Мы вынуждены это признать, — отметил заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

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