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08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Путепровод на пересечении Демократической и Ташкентской в Самаре откроют после 20 мая

Сейчас работы на путепроводе над Демократической завершены на 90 процентов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре завершаются работы на путепроводе на перекрестке Демократической и Ташкентской. Сейчас здесь уложили нижний слой асфальта, следующий этап: установка ограждения, укладка верхнего слоя, нанесение разметки. Одновременно здесь делают съезды в обе стороны с путепровода. На последнем этапе займутся благоустройством склонов.

— Областной Минтранс проконтролирует качество выполнения работ, — объяснил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин.

Напомним, что реконструкция Ташкентской проводилась в три этапа. На первом был отремонтирован участок дороги в 2,6 км. А вот возведение путепровода из четырех полос — это последний этап. Сложности были с переносом электросетей: все работы завершились только в декабре 2017 года. Из-за этого сдвинулись и сроки строительства. В итоге дорогу собираются сдать к 20 мая. После этой даты начнется движение по ней.

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