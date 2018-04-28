Путепровод на пересечении Демократической и Ташкентской в Самаре откроют после 20 мая
Сейчас работы на путепроводе над Демократической завершены на 90 процентов.
Сейчас работы на путепроводе над Демократической завершены на 90 процентов.
В Самаре завершаются работы на путепроводе на перекрестке Демократической и Ташкентской. Сейчас здесь уложили нижний слой асфальта, следующий этап: установка ограждения, укладка верхнего слоя, нанесение разметки. Одновременно здесь делают съезды в обе стороны с путепровода. На последнем этапе займутся благоустройством склонов.
— Областной Минтранс проконтролирует качество выполнения работ, — объяснил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин.
Напомним, что реконструкция Ташкентской проводилась в три этапа. На первом был отремонтирован участок дороги в 2,6 км. А вот возведение путепровода из четырех полос — это последний этап. Сложности были с переносом электросетей: все работы завершились только в декабре 2017 года.