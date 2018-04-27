Жертвой перестрелки в Екатеринбурге стал известный бизнесмен-блогер Павел Неверов

По версии издания, онователь сети автомагазинов «Олми» Олег Елкин застрелил своего бывшего управляющего, а затем покончил с собой. Ранее между ними развивался межличностный конфликт, связанный с тем, что господин Елкин, как поручитель, был вынужден отвечать по кредитам Неверова, признанного банкротом.