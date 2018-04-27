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21:24 (мск), источник: ЕАН

Жертвой перестрелки в Екатеринбурге стал известный бизнесмен-блогер Павел Неверов

Мужчина, застреленный в результате конфликта в офисном помещении в ЖК «Бажовский» — известный в Екатеринбурге бизнесмен Павел Неверов.

Источник: Reuters

Интернет-сообществу Павел известен как активный участник дискуссий на актуальные темы политики и экономики.

По версии газеты «Коммерсантъ-Урал», причиной убийства стал конфликт Неверова с другим бизнесменом.

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По версии издания, онователь сети автомагазинов «Олми» Олег Елкин застрелил своего бывшего управляющего, а затем покончил с собой. Ранее между ними развивался межличностный конфликт, связанный с тем, что господин Елкин, как поручитель, был вынужден отвечать по кредитам Неверова, признанного банкротом.

В Следственном комитете ЕАН заявили, что в ходе разбирательств между предпринимателями свидетели трагедии не пострадали.

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