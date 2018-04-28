Finnair вернулся: с 1 мая самолеты вновь полетят из Самары в Хельсинки
До этого рейсы пользовались популярностью, так как позволяли формировать удобные перелеты с пересадкой в Финляндии.
До этого рейсы пользовались популярностью, так как позволяли формировать удобные перелеты с пересадкой в Финляндии.
Из Самары снова начинает летать Finnair. Прямые рейсы свяжут областную столицу с Хельсинки, оттуда же пассажиры смогут улететь и дальше по Европе. Рейсы будут возобновлены с 1 мая, сообщают в
— Мы запланировали выход на высокий сезон. Путешественники улетают отдыхать на майские праздники и начинают планировать летний отпуск, — отметила глава представительства Finnair в России Мария Ануфриева.
Компания будет летать из Курумоча трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет в пять утра. Обратно самолеты будут прилеть в 23.40 по вторникам, четвергам и субботам. Летать из Самавры перевозчик начал с 2014 году, правда на время перевозки останавливались