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09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Finnair вернулся: с 1 мая самолеты вновь полетят из Самары в Хельсинки

До этого рейсы пользовались популярностью, так как позволяли формировать удобные перелеты с пересадкой в Финляндии.

Из Самары снова начинает летать Finnair. Прямые рейсы свяжут областную столицу с Хельсинки, оттуда же пассажиры смогут улететь и дальше по Европе. Рейсы будут возобновлены с 1 мая, сообщают в пресс-службе компании.

— Мы запланировали выход на высокий сезон. Путешественники улетают отдыхать на майские праздники и начинают планировать летний отпуск, — отметила глава представительства Finnair в России Мария Ануфриева.

Компания будет летать из Курумоча трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет в пять утра. Обратно самолеты будут прилеть в 23.40 по вторникам, четвергам и субботам. Летать из Самавры перевозчик начал с 2014 году, правда на время перевозки останавливались из-за кризиса.

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