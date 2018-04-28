Дали прикурить

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 24 апреля, думский комитет по транспорту одобрил идею о возвращении курилок в аэропорты, несмотря на все протесты Минздрава. С инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский — сам, между прочим, не подвержен этой вредной привычке в отличие от отца актера, который является сопредседателем Общероссийского движения за права курильщиков. Парламентарий хочет своим законопроектом защитить некурящих авиапассажиров, потому что зависимые от никотина нарушают запрет и дымят в туалетах и даже в пеленальных комнатах. Как парировали критики и что думают по этому поводу россияне — в материале портала iz.ru.

В тупике

Боярский внес в нижнюю палату законопроект, возвращающий в аэропорты курительные комнаты, в ноябре 2017 года. Депутат исключил аэровокзалы из списка объектов, где нельзя курить, и предложил это делать в изолированных помещениях с вентиляцией. Курилки, согласно документу, должны располагаться в зонах, которые предназначены для зарегистрированных пассажиров, работников аэропортов и авиакомпаний.

Член комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский | Источник: РИА "Новости"

Комитет Госдумы по охране здоровья вернул законопроект на доработку, и в феврале Боярский представил новую редакцию. В тексте депутат уточнил, что курить можно только там, где могут находиться только следующие транзитом пассажиры или же те, кто прошел предполетный досмотр.

Законодатель полагает, что его инициатива направлена на защиту людей от табачного дыма, поскольку запрет на курение в аэропортах нарушается и в итоге страдают те, у кого нет этой вредной привычки.

Есть зоны, где зависимые граждане, по сути, оказываются в тупике и поэтому вынуждены идти на правонарушения. Речь идет о так называемых стерильных зонах аэропортов, где человек оказывается, уже пройдя паспортный контроль и получив посадочный талон, и покинуть помещение не может. Сергей Боярский Член комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды

С его точки зрения, курилки надо устанавливать в наименее проходимых местах и оборудовать таким образом, чтобы некурящий человек не обратил на них внимание, пишет «Газета.Ru».

Фракция поддержала инициативу парламентария. Производители табака, естественно, тоже были за. Минздрав, конечно же, против, а Минтранс занял нейтральную позицию, призвав взвешенно подойти к решению вопроса.

В то же время аэровокзалы выступили за возвращение курительных комнат.

Читайте также Спирту перекрыли доступ

Международная ассоциация аэропортов даже направила вице-премьеру Ольге Голодец письмо с просьбой поддержать законопроект, передает RNS.

В ассоциацию входят аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково, Сочи, Симферополь. Причем в некоторых уже есть правильно подготовленные помещения для курения, а другие готовы их создать.

Замгендиректора Шереметьево Дмитрий Кайгородов ранее предлагал обратить внимание на опыт Франции.

Взять Париж — у них действует аналогичный, зеркальный закон, который запрещает курить в общественных местах. Но они сделали шаг вперед: они признали зону курения в аэропорту не общественным местом. Дмитрий Кайгородов Замгендиректора Шереметьево

В ожидании лавины

Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 апреля рекомендовал принять законопроект Боярского в первом чтении. Депутаты отметили, что в рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака нет запрета на курение в аэропортах. К этой конвенции Россия присоединилась в 2008 году, и в соответствии с ней в стране приняли антитабачный закон.

Читайте также Ученые выяснили, насколько курение увеличивает риск инсульта

«Я считаю, курилки надо в аэропортах сделать. Люди курят, зависимость большая. Одно дело — в самолете, там связано с безопасностью, а что в аэропорту? Сделать специальные комнаты, пусть курят», — сказал «РИА Новости» первый зампредседателя комитета Виталий Ефимов.

В свою очередь в комитете по охране здоровья, который вынесет итоговую рекомендацию к первому чтению, информировали, что отрицательно относятся к инициативе.

«Брось маленький камешек — и он вызовет лавину. За аэропортами могут потянуться вокзалы и так далее. А ведь курение у нас является причиной смертности номер один — только потом идет алкоголь», — пояснил «Коммерсанту» депутат Николай Герасименко.

Источник: РИА "Новости"

В Министерстве здравоохранения, в свою очередь, напомнили о правах граждан на благоприятную среду и заявили, что законопроект противоречит статье 55 конституции.

Одно из ее положений гласит, что в стране не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. Но далее указано, что эти права и свободы могут быть ограничены на законодательном уровне, если это необходимо для защиты здоровья.

Как подчеркнули в Минздраве, было доказано, что в аэропортах, в помещениях рядом с курилками, уровень загрязнения воздуха опасными микрочастицами в 14 раз выше, чем в местах, где дымить запрещено.

В ведомстве также уповают на то, что доля взрослых курильщиков по итогам 2017 года сократилась до 29% (с 30,9% годом ранее). Число подверженных этой вредной привычке уменьшилось только среди мужчин, зато сразу на 6%. Тем не менее всё равно довольно много представителей сильного пола курили в 2017-м — 45%. Доля женщин, которые по-прежнему дымят, даже немного увеличилась (на 0,7%) и составила 15%.

Результаты опроса ВЦИОМа показывают схожий результат. В 2017-м курильщиками себя называли 32% россиян, в 2018-м — 29% (показатель колеблется в рамках статистической погрешности). При этом 18% респондентов в текущем году заявили, что бросили смолить, а 52% сказали, что никогда не курили.

Социологи констатировали, что с 2013 года, когда приняли антитабачный закон, сильно возросло число людей, которые захотели отказаться от сигарет. И в принципе число курильщиков тоже заметно сократилось — в 2013-м их количество достигало 41%.

Тем не менее эксперты обращают внимание, что, несмотря на достигнутый прогресс, показатели табакокурения все еще высокие.

Человек-бутерброд

Исполнительный директор Движения за права курильщиков, президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов в разговоре с корреспондентом портала iz.ru отметил, что принимаемые Минздравом меры неправильны.

По его мнению, курение — это социально-экономическая проблема, и «чем лучше будет жизнь, тем меньше будут курить».

Лоскутов добавил, что властям также нужно бороться с нелегальным рынком сигарет. Потому что, если люди будут «курить дрянь», то появятся новые проблемы, которые потребуют дополнительных расходов, в частности на медицину, полагает он.

Читайте также В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и лежать на сиденьях

«Что же это за закон (“Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма”. — iz.ru), который под флагом “давайте решим проблему”, создает новую, а по старой проблеме отчитывается, что всё тип-топ», — подчеркнул специалист.

Кроме того, продолжил он, необходимо увеличивать барьер между табакокурением и молодежью. Для этого следует создать общественно-государственную программу, направленную на работу с потенциальными курильщиками.

Также, с точки зрения Лоскутова, надо сделать так, чтобы зависимый от никотина человек, где бы он ни находился, мог выкурить сигарету, но не публично.

«Потому что один курильщик является очень эффективным, хоть и невольным, пропагандистом табакокурения для десятков людей. Нынешний закон говорит, что на транспорте курить нельзя, в ресторане нельзя, на работе нельзя», — иронизирует эксперт.

Ты должен выйти куда-то, встать на улице, на виду у всех, и ты как человек-бутерброд. Андрей Лоскутов Исполнительный директор Движения за права курильщиков, президент Российского сигарного союза

Он обратил внимание, что это сыграло на руку табачным компаниям, которые стали меньше тратить на рекламу.

Лоскутов указал и на положительный эффект от действий Минздрава, поскольку курение из обычного явления превратилось во что-то, что требует усилий.

Хотя некоторых людей, которые не хотят быть в мейнстриме, это и привлекает.

Собеседник портала, естественно, поддержал инициативу Сергея Боярского, назвав его «необыкновенно смелым человеком», который пошел решать хоть и не глобальную, но сильно раздражающую проблему.

«Судьба у законопроекта будет сложная, но он будет принят», — уверен Лоскутов.

Еще жестче

Курить на территории аэропортов в России запретили 1 июня 2013 года. Через два года ВЦИОМ спросил, что думают авиапассажиры по этому поводу. И около половины респондентов заявили, что действующий закон нарушается. Кроме того, подавляющее большинство (84%) выступили за создание в аэропортах курительных комнат.

Источник: Reuters

В целом больше половины участников исследования (61%) считают антитабачную политику страны достаточной. Каждый четвертый охарактеризовал ее как чрезмерную, и лишь 12% выступают за ужесточение запретов и ограничений.

Читайте также Вейпам оставят газеты и журналы

Но в правительстве не собираются ограничиваться уже существующими нормами. Минпромторг и Минздрав хотят ввести регулирование рынка электронных сигарет с никотином и вейпов. Министерство здравоохранения высказывается за ограничение их розничной продажи, использования в общественных местах, а также за увеличение цен и запрет рекламы.

Однако Министерство промышленности и торговли не столько категорично. «У нас были разногласия с Минздравом, потому что Минздрав считает, что это надо регулировать так же, как и обычные сигареты. Мы говорим о том, что нет, этот процесс дает возможность человеку перейти от активного курения к той жизненной ситуации, когда можно отказаться от курения вообще», — указал замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Он подчеркнул, что послабления, скорее всего, будут в рекламе, поскольку нужно информировать людей о существовании новой продукции.

Однако ряд запретов всё же распространится на устройства для альтернативного курения, например, это касается их продажи несовершеннолетним.

Читайте также Странные запреты: что нужно убрать из чемодана перед полетом

Список мест, где можно курить вейпы, также планируется ограничить: нельзя будет дымить в образовательных и медицинских учреждениях, спортивных и культурных объектах, зданиях органов власти. Экспертный совет при правительстве предложил запретить это делать еще в подъездах многоквартирных домов и кафе.

Россия в лидерах антирейтингов

Ситуация с курением в России довольно непростая. По состоянию на 2015 год страна входила в первую пятерку государств по распространенности табакокурения. Впереди, по данным медицинского еженедельника The Lancet, только США, Индонезия, Индия и Китай.

Всего же в мире в 2015-м ежедневно курили около 933 млн человек: зависим от никотина каждый 4-й мужчина и каждая 20-я женщина.

Россия также занимает четвертое место по количеству смертей от заболеваний, связанных с этой вредной привычкой.

В целом из-за употребления табака ежегодно умирает более 7 млн человек.