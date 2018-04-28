Раскрыта связь силы рукопожатия с успехом у женщин

Источник: РИА "Новости"

В исследовании приняли участие пять тысяч человек, родившихся между 1923 и 1948 годами. У добровольцев измерили силу сжатия руки с помощью динамометра. После чего ученые изучили данные о семейной жизни участников исследования.

Выяснилось, что люди с слабой хваткой значительно реже вступали в брак, чем добровольцы с крепким рукопожатием.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что женщины отдают предпочтение партнерам, которые дают понять, что они сильны и здоровы», — говорит автор исследования профессор Вегард Скирбекк.