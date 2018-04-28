Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Валерия вступилась за детей, сделавших ей дорогой подарок
Стало известно о состоянии актера Джигарханяна, впавшего в кому
Дочь Ренаты Литвиновой примерила агрессивный макияж
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В Киеве неспокойно: афганцы перекрыли центр города
Москва показала уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги
Нужен ли КХЛ перекрестный плей-офф? Итоги сезона от Хаванова
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
12В тени войны
10Историческая встреча лидеров двух Корей
03:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Погода в первую неделю мая в Иркутской области будет неустойчивой

Длинные выходные в Иркутске и на юге региона будут тёплыми. Температура днём поднимется выше 20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 754 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Вести Иркутск

Длинные выходные в Иркутске и на юге региона будут тёплыми. Температура днём поднимется выше 20 градусов.

А вот потом погоду начнёт бросать… из жары в холод. До конца недели столбик термометра то будет опускаться до +12, то идти вверх до +19. Остальную часть области солнце погреет всего лишь один день — 1 мая. После температура может упасть до +5, усилится ветер, пройдут дожди и снег. Больше всего непогоды достанется северу региона.

— В северных районах области ожидается в большинстве дней погода некомфортная. Достаточно часто будут идти осадки, усиливаться ветер до штормовых значений, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

Все новости региона
 Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
Полицейские раздели женщину во время задержания. Видео
Путин заявил о вытеснении русских названий с карты мира
В Москве умер народный артист Геннадий Печников
Новая модель беспилотника РФ поступит в войска в 2019 году
Ученые предупредили о магнитной буре на Земле
На Украине предложили отобрать Крымский мост у России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь