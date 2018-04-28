Погода в первую неделю мая в Иркутской области будет неустойчивой
Длинные выходные в Иркутске и на юге региона будут тёплыми. Температура днём поднимется выше 20 градусов.
Длинные выходные в Иркутске и на юге региона будут тёплыми. Температура днём поднимется выше 20 градусов.
Длинные выходные в Иркутске и на юге региона будут тёплыми. Температура днём поднимется выше 20 градусов.
А вот потом погоду начнёт бросать… из жары в холод. До конца недели столбик термометра то будет опускаться до +12, то идти вверх до +19. Остальную часть области солнце погреет всего лишь один день — 1 мая. После температура может упасть до +5, усилится ветер, пройдут дожди и снег. Больше всего непогоды достанется северу региона.
— В северных районах области ожидается в большинстве дней погода некомфортная. Достаточно часто будут идти осадки, усиливаться ветер до штормовых значений, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.