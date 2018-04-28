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03:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане не смогут сидеть на полу и лежать на сиденьях в аэропортах Москвы

Теперь в столице это карается штрафом.

Источник: AP 2018

Хабаровчане, которые окажутся в московских аэропортах, больше не смогут сидеть на полу и лежать на сиденьях. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант», столичные депутаты внесли в региональный Кодекс об Административных правонарушениях статью «Нарушения правил пользования аэровокзальным комплексом».

Теперь пассажирам запрещается ложиться на сиденьях в аэропорту, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников.

Закон также вводит штрафы за нарушение правил. От 100 до 500 рублей придется заплатить гражданам, 1−2 тыс рублей -должностным лицам, юридическим лицам это обойдется в 2−4 тыс рублей. Так, за сидение на полу или прослушивание музыки без наушников можно получить предупреждение или штраф 100 руб.

Правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Администрация Внуково пока окончательное решение не приняла.

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