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03:39 (мск), источник: VLADNEWS

Молодежь Владивостока будет нести Вахту Памяти у Вечного огня

Как рассказали в управлении по делам молодежи, акция состоится в четвертый раз.

Источник: VLADNEWS

Патриотическая акция, в рамках которой студенты и курсанты будут нести Вахту Памяти у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», состоится во Владивостоке в преддверии праздника 9 Мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

С 6 по 8 мая с 12 до 18 часов студенты и курсанты, сменяя друг друга, будут стоять в почетном карауле, тем самым отдавая дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину.

Как рассказали в управлении по делам молодежи, акция состоится в четвертый раз. Открытие акции с возложением цветов к Вечному огню состоится 6 мая в 12:00. В этот же день, сразу после акции, у Стены памяти героев владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., состоится торжественное открытие мемориальной доски с именами приморцев, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

В мероприятии примут участие представители администрации Владивостока, городской думы, Совета ветеранов Владивостокской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, общественных молодёжных организаций, почётных граждан Владивостока и общественность.

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