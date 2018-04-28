Молодежь Владивостока будет нести Вахту Памяти у Вечного огня

Источник: VLADNEWS

Патриотическая акция, в рамках которой студенты и курсанты будут нести Вахту Памяти у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», состоится во Владивостоке в преддверии праздника 9 Мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

С 6 по 8 мая с 12 до 18 часов студенты и курсанты, сменяя друг друга, будут стоять в почетном карауле, тем самым отдавая дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину.

Как рассказали в управлении по делам молодежи, акция состоится в четвертый раз. Открытие акции с возложением цветов к Вечному огню состоится 6 мая в 12:00. В этот же день, сразу после акции, у Стены памяти героев владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., состоится торжественное открытие мемориальной доски с именами приморцев, которые участвовали в Великой Отечественной войне.