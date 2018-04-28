Минтай свел с ума приморских рыбаков. Видеорепортаж Татьяны Дубко

Источник: Вести Приморье

Полчища минтая оккупировали бухты Уссурийского залива. Миллионные косяки рыбы сводят приморцев с ума. На акватории — рыбацкий бум. За сказочным уловом и спортивным интересом приезжают профессионалы, любители и целые семьи. Где проведут грядущие выходные заядлые рыбаки, расскажем далее.

— По две штуки сразу, вон, полное ведро и корзина! Один за одним!

«Клевое место у саркофага» — рыбацкая ориентировка моментально облетела соцсети. На акваториях Горностая, Щитовой, Стеклянной — ажиотаж. Приморское мелководье минтай выбирает для нереста каждую весну. Пока рыба голодная, надо брать, советуют профи. Только успевай закидывать.

Охота со всех сторон. Десант на берегу, на воде — рыбацкая флотилия. У морской кормушки дежурят чайки. За минтаем даже ныряют. Представитель семейства тресковых в разные времена на столе встречали неодинаково: то считали бросовым товаром, то ценным блюдом. Впрочем, вкус интересен не всегда.

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Виктор Иванов, рыбак: «Азарт, в основном, конечно. А так… что из него? Ну, котлеты сделаю».

Ангелина Манохина, рыбачка: «Мы даже рыбу не едим, сам интерес — поймать».

Поймать увесистого и шустрого Митька (так минтай называют в народе) непросто. Глубоководный гурман клюет на кальмара с чесноком или селедку. С берега заманивают пестрыми приманками. Как раз сегодня рыбалку им подпортил свежий ветер. Через раз выкидывает леску.

Николай Романов, рыбак: «Попробую, может, на яркий возьмет. А вообще сегодня неудачно, ветер сильный, накат идет».

На выходных удочку не размотает разве что ленивый. За косяком рыб косяком идут и рыбаки.