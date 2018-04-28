Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Почему британского принца назвали французским именем
Близкие Джигарханяна больше не скрывают правду о его здоровье
Яна Чурикова показала постройневшую фигуру
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В Киеве неспокойно: афганцы перекрыли центр города
Москва показала уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
03:34 (мск), источник: Вести Приморье

Минтай свел с ума приморских рыбаков. Видеорепортаж Татьяны Дубко

Полчища минтая оккупировали бухты Уссурийского залива. Миллионные косяки рыбы сводят приморцев с ума. На акватории — рыбацкий бум. За сказочным уловом и спортивным интересом приезжают профессионалы, любители и целые семьи. Где проведут грядущие выходные заядлые рыбаки, расскажем далее.

Источник: Вести Приморье

Полчища минтая оккупировали бухты Уссурийского залива. Миллионные косяки рыбы сводят приморцев с ума. На акватории — рыбацкий бум. За сказочным уловом и спортивным интересом приезжают профессионалы, любители и целые семьи. Где проведут грядущие выходные заядлые рыбаки, расскажем далее.

— По две штуки сразу, вон, полное ведро и корзина! Один за одним!

«Клевое место у саркофага» — рыбацкая ориентировка моментально облетела соцсети. На акваториях Горностая, Щитовой, Стеклянной — ажиотаж. Приморское мелководье минтай выбирает для нереста каждую весну. Пока рыба голодная, надо брать, советуют профи. Только успевай закидывать.

Охота со всех сторон. Десант на берегу, на воде — рыбацкая флотилия. У морской кормушки дежурят чайки. За минтаем даже ныряют. Представитель семейства тресковых в разные времена на столе встречали неодинаково: то считали бросовым товаром, то ценным блюдом. Впрочем, вкус интересен не всегда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Виктор Иванов, рыбак: «Азарт, в основном, конечно. А так… что из него? Ну, котлеты сделаю».

Ангелина Манохина, рыбачка: «Мы даже рыбу не едим, сам интерес — поймать».

Поймать увесистого и шустрого Митька (так минтай называют в народе) непросто. Глубоководный гурман клюет на кальмара с чесноком или селедку. С берега заманивают пестрыми приманками. Как раз сегодня рыбалку им подпортил свежий ветер. Через раз выкидывает леску.

Николай Романов, рыбак: «Попробую, может, на яркий возьмет. А вообще сегодня неудачно, ветер сильный, накат идет».

На выходных удочку не размотает разве что ленивый. За косяком рыб косяком идут и рыбаки.

Азарт разжигает размер морского приза. Для рыбака чем крупнее, тем интереснее. Тем более, что щедрый аттракцион скоро закончится. Через недели две такого клева уже не будет.

Все новости региона
 Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
Полицейские раздели женщину во время задержания. Видео
Путин заявил о вытеснении русских названий с карты мира
В Москве умер народный артист Геннадий Печников
Раскрыта связь силы рукопожатия с успехом у женщин
Ученые предупредили о магнитной буре на Земле
На Украине предложили отобрать Крымский мост у России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь