На дорогах станет больше желтого

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 28 апреля вступили в силу изменения в ПДД: теперь на перекрестках официально разрешена новая желтая разметка, неофициально называемая «вафельницей» из-за рисунка в виде пересекающихся желтых линий. Так обозначена зона на перекрестке, въезд в которую запрещен во время пробки под угрозой штрафа в размере 1 тыс. руб. за создание помех другим участникам движения. «Вафельница» уже применялась в ходе эксперимента в Москве. При этом вопрос, смогут ли дорожные камеры корректно контролировать проезд перекрестков с новой разметкой, остается предметом дискуссии.

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Новая разметка может наноситься в центре перекрестка и может дублироваться (опционально) новым дорожным знаком «Участок перекрестка», в котором также использованы пересекающиеся линии.

Таким образом обозначается участок, куда запрещено выезжать даже при зеленом свете, если впереди образовался затор, который «вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении».

Штраф за нарушение предусмотрен ч. 1 ст. 12.13 КоАП — 1 тыс. руб. Если автомобилисту нужно повернуть направо или налево на перекрестке, запрет не действует — на вафельную разметку можно выезжать.



Новая разметка применяется в Москве с 2015 года в качестве эксперимента на 76 перекрестках, в том числе в местах пересечений с выделенными полосами. После нанесения этой разметки, уточнили «Ъ» в ЦОДД, скорость движения на перекрестках утром выросла на 80%, а вечером — на 15%. Теперь «вафельница» легализована правилами. Требования к ней (толщина линий, расстояние между ними) установлены ГОСТом, который вступит в силу с 1 июня. В 2018 году разметку нанесут еще по 79 адресам в разных округах Москвы на проблемных перекрестках, где образуются пробки.

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Власти Самары вафельную разметку начнут наносить в 2018 году, в Ростове-на-Дону она появится после вступления в силу новых ПДД. Инициатива должна исходить от ГИБДД, сообщили «Ъ» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, пока таких запросов не было. В дирекции организации дорожного движения Санкт-Петербурга «рассматривают вопрос» о нанесении новой разметки, но конкретных планов пока нет.

Открытым пока остается вопрос о фиксации выезда на перекресток во время затора с помощью камер.

По данным МВД, в 2016 году было выявлено 9,9 тыс. случаев таких нарушений (940 — в Москве), в 2017 году — 6,9 тыс. (597 — в Москве), но все они были выявлены инспекторами. Дорожные камеры для этих целей применялись в Москве только в 2015 году: тогда было вынесено 6 тыс. постановлений по ст. 12.13.1 КоАП РФ. Но затем, как выяснил «Ъ», в столичное управление ГИБДД поступило письмо из ГИБДД России, в котором говорилось, что автоматически невозможно достоверно определить, создала ли выехавшая на перекресток машина препятствие для транспорта, который двигается в поперечном направлении. Кроме того, в ПДД не раскрыто понятие «затор». Практика фиксации таких нарушений автоматизированными системами была признана «нецелесообразной» и прекращена. Знакомые с ситуацией собеседники «Ъ» говорят, что действующий софт позволяет лишь увидеть, что автомобиль простоял 2−3 секунды на «вафельнице» при определенном сигнале светофора, остальной доказательной базы и правда не хватает.

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