На дорогах станет больше желтого
В ПДД ввели вафельную разметку.
В ПДД ввели вафельную разметку.
С 28 апреля вступили в силу изменения в ПДД: теперь на перекрестках официально разрешена новая желтая разметка, неофициально называемая «вафельницей»
Новая разметка может наноситься в центре перекрестка и может дублироваться (опционально) новым дорожным знаком «Участок перекрестка», в котором также использованы пересекающиеся линии.
Штраф за нарушение предусмотрен ч. 1 ст. 12.13 КоАП — 1 тыс. руб. Если автомобилисту нужно повернуть направо или налево на перекрестке, запрет не действует — на вафельную разметку можно выезжать.
Новая разметка применяется в Москве с 2015 года в качестве эксперимента на 76 перекрестках, в том числе в местах пересечений с выделенными полосами. После нанесения этой разметки, уточнили «Ъ» в ЦОДД, скорость движения на перекрестках утром выросла на 80%, а вечером — на 15%. Теперь «вафельница» легализована правилами. Требования к ней (толщина линий, расстояние между ними) установлены ГОСТом, который вступит в силу с 1 июня. В 2018 году разметку нанесут еще по 79 адресам в разных округах Москвы на проблемных перекрестках, где образуются пробки.
Власти Самары вафельную разметку начнут наносить в 2018 году, в
По данным МВД, в 2016 году было выявлено 9,9 тыс. случаев таких нарушений (940 — в Москве), в 2017 году — 6,9 тыс. (597 — в Москве), но все они были выявлены инспекторами. Дорожные камеры для этих целей применялись в Москве только в 2015 году: тогда было вынесено 6 тыс. постановлений по ст. 12.13.1 КоАП РФ. Но затем, как выяснил «Ъ», в столичное управление ГИБДД поступило письмо из ГИБДД России, в котором говорилось, что автоматически невозможно достоверно определить, создала ли выехавшая на перекресток машина препятствие для транспорта, который двигается в поперечном направлении. Кроме того, в ПДД не раскрыто понятие «затор». Практика фиксации таких нарушений автоматизированными системами была признана «нецелесообразной» и прекращена. Знакомые с ситуацией собеседники «Ъ» говорят, что действующий софт позволяет лишь увидеть, что автомобиль простоял 2−3 секунды на «вафельнице» при определенном сигнале светофора, остальной доказательной базы и правда не хватает.
Тем не менее в столичном ЦОДД заявили «Ъ», что вопрос об установке камер на перекрестках с новой разметкой «прорабатывается». «“Вафельница” будет служить дополнительным доказательством при выявлении нарушений, — пояснил “Ъ” замначальника УГИБДД по Москве Евгений Ефремов.— Комплексы можно настроить так, чтобы фиксировался сигнал светофора и производилась запись трека с посекундной фиксацией положения машины. На нем видно, где располагалось транспортное средство, была ли у него возможность не выезжать на занятый перекресток». В комитете по информации и связи
Эксперт по безопасности движения юрист Катерина Соловьева считает, что «вафельница» упростит жизнь водителям, когда, например,
Иван Буранов; Андрей Сазонов, Самара; Ксения Пресникова, Ростов-на-Дону; Лидия Горборукова, Санкт-Петербург