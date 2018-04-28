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09:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

На дорогах станет больше желтого

В ПДД ввели вафельную разметку.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 28 апреля вступили в силу изменения в ПДД: теперь на перекрестках официально разрешена новая желтая разметка, неофициально называемая «вафельницей» из-за рисунка в виде пересекающихся желтых линий. Так обозначена зона на перекрестке, въезд в которую запрещен во время пробки под угрозой штрафа в размере 1 тыс. руб. за создание помех другим участникам движения. «Вафельница» уже применялась в ходе эксперимента в Москве. При этом вопрос, смогут ли дорожные камеры корректно контролировать проезд перекрестков с новой разметкой, остается предметом дискуссии.

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Новая разметка может наноситься в центре перекрестка и может дублироваться (опционально) новым дорожным знаком «Участок перекрестка», в котором также использованы пересекающиеся линии.

Таким образом обозначается участок, куда запрещено выезжать даже при зеленом свете, если впереди образовался затор, который «вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении».

Штраф за нарушение предусмотрен ч. 1 ст. 12.13 КоАП — 1 тыс. руб. Если автомобилисту нужно повернуть направо или налево на перекрестке, запрет не действует — на вафельную разметку можно выезжать.

Новая разметка применяется в Москве с 2015 года в качестве эксперимента на 76 перекрестках, в том числе в местах пересечений с выделенными полосами. После нанесения этой разметки, уточнили «Ъ» в ЦОДД, скорость движения на перекрестках утром выросла на 80%, а вечером — на 15%. Теперь «вафельница» легализована правилами. Требования к ней (толщина линий, расстояние между ними) установлены ГОСТом, который вступит в силу с 1 июня. В 2018 году разметку нанесут еще по 79 адресам в разных округах Москвы на проблемных перекрестках, где образуются пробки.

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Власти Самары вафельную разметку начнут наносить в 2018 году, в Ростове-на-Дону она появится после вступления в силу новых ПДД. Инициатива должна исходить от ГИБДД, сообщили «Ъ» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, пока таких запросов не было. В дирекции организации дорожного движения Санкт-Петербурга «рассматривают вопрос» о нанесении новой разметки, но конкретных планов пока нет.

Открытым пока остается вопрос о фиксации выезда на перекресток во время затора с помощью камер.

По данным МВД, в 2016 году было выявлено 9,9 тыс. случаев таких нарушений (940 — в Москве), в 2017 году — 6,9 тыс. (597 — в Москве), но все они были выявлены инспекторами. Дорожные камеры для этих целей применялись в Москве только в 2015 году: тогда было вынесено 6 тыс. постановлений по ст. 12.13.1 КоАП РФ. Но затем, как выяснил «Ъ», в столичное управление ГИБДД поступило письмо из ГИБДД России, в котором говорилось, что автоматически невозможно достоверно определить, создала ли выехавшая на перекресток машина препятствие для транспорта, который двигается в поперечном направлении. Кроме того, в ПДД не раскрыто понятие «затор». Практика фиксации таких нарушений автоматизированными системами была признана «нецелесообразной» и прекращена. Знакомые с ситуацией собеседники «Ъ» говорят, что действующий софт позволяет лишь увидеть, что автомобиль простоял 2−3 секунды на «вафельнице» при определенном сигнале светофора, остальной доказательной базы и правда не хватает.

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Тем не менее в столичном ЦОДД заявили «Ъ», что вопрос об установке камер на перекрестках с новой разметкой «прорабатывается». «“Вафельница” будет служить дополнительным доказательством при выявлении нарушений, — пояснил “Ъ” замначальника УГИБДД по Москве Евгений Ефремов.— Комплексы можно настроить так, чтобы фиксировался сигнал светофора и производилась запись трека с посекундной фиксацией положения машины. На нем видно, где располагалось транспортное средство, была ли у него возможность не выезжать на занятый перекресток». В комитете по информации и связи Санкт-Петербурга планируют в конце 2018 года создать зону для проведения опытной эксплуатации камер, способных фиксировать выезд на перекрестки.

Эксперт по безопасности движения юрист Катерина Соловьева считает, что «вафельница» упростит жизнь водителям, когда, например, из-за неубранного снега сложно понять, где «хотя бы примерно» расположены границы перекрестка. При этом она отметила, что водители редко выезжают на занятый перекресток при заторе сознательно, чаще всего это происходит из-за неправильной настройки светофоров.

Иван Буранов; Андрей Сазонов, Самара; Ксения Пресникова, Ростов-на-Дону; Лидия Горборукова, Санкт-Петербург

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