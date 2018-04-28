Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
На дачу с детьми: эти 10 вещей надо взять с собой
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Яна Чурикова показала постройневшую фигуру
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В Киеве неспокойно: афганцы перекрыли центр города
Москва показала уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
Дочь Ренаты Литвиновой примерила агрессивный макияж
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
03:31 (мск), источник: Восток Медиа

Отключение «Агроэнерго» от света грозит режимом ЧС Хабаровскому району

Уже 11 мая на свинокомплексе «Агроэнерго» отключат электроэнергию. Обесточивание повлечёт за собой быстрый падёж поголовья. Из-за этого краевой минсельхоз попросил главу Хабаровского района, где расположен комплекс, принять меры и быть готовым к введению режима ЧС, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: AP 2018

«Министерство направило письмо в адрес главы Хабаровского района в целях предупреждения возможности возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, которые проживают в районе “Агроэнерго”. В случае полного отключения электроэнергии, возможно возникновение и распространение инфекционных болезней, опасных как для животных, так и для людей. Пока этого нет», — рассказала корреспонденту агентства консультант отдела организационной работы краевого минсельхоза Юлия Рубан.

Владельцы свинокомплекса должны разработать план действий на случай отключения. Он должен предотвратить негативные последствия «конца света». Сейчас на «Агроэнерго» содержат около 12 тысяч свиней, падёж завершился.

Агентство писало, что обесточить свинокомплекс Дальневосточная энергетическая компания должна была ещё 26 апреля, однако энергетики в очередной раз пошли навстречу владельцам предприятия и дали им возможность подготовиться к отключению. Пока подачу электроэнергии ограничили на второстепенных объектах. Между тем долг «Агроэнерго» за электричество возрос до 109,5 миллиона рублей.

Ранее на ферме отключили газ, которым отапливали помещения. Губернатор региона заявил, что власти готовы помочь предприятию при условии, что владельцы погасят долги и найдут пути решения проблемы. Для этого коммерсантам нужно составить бизнес-план. Однако финансовая ситуация остаётся очень тяжёлой — банки отказываются выдавать предприятию кредиты, а частные инвесторы даже разговаривать не хотят об «Агроэнерго». Единственным выходом владельцы свинокомплекса считают выдачу денег от банков под гарантию краевого правительства.

Все новости региона
 Легенда FIFA и русская модель сыграют в футбол во Владивостоке
Проезд в некоторых хабаровских автобусах подешевеет
Путин заявил о вытеснении русских названий с карты мира
В Москве умер народный артист Геннадий Печников
Раскрыта связь силы рукопожатия с успехом у женщин
Ученые предупредили о магнитной буре на Земле
На Украине предложили отобрать Крымский мост у России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь