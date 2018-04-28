Отключение «Агроэнерго» от света грозит режимом ЧС Хабаровскому району

Источник: AP 2018

«Министерство направило письмо в адрес главы Хабаровского района в целях предупреждения возможности возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, которые проживают в районе “Агроэнерго”. В случае полного отключения электроэнергии, возможно возникновение и распространение инфекционных болезней, опасных как для животных, так и для людей. Пока этого нет», — рассказала корреспонденту агентства консультант отдела организационной работы краевого минсельхоза Юлия Рубан.

Владельцы свинокомплекса должны разработать план действий на случай отключения. Он должен предотвратить негативные последствия «конца света». Сейчас на «Агроэнерго» содержат около 12 тысяч свиней, падёж завершился.

Агентство писало, что обесточить свинокомплекс Дальневосточная энергетическая компания должна была ещё 26 апреля, однако энергетики в очередной раз пошли навстречу владельцам предприятия и дали им возможность подготовиться к отключению. Пока подачу электроэнергии ограничили на второстепенных объектах. Между тем долг «Агроэнерго» за электричество возрос до 109,5 миллиона рублей.