Борис Кубай рассказал, каким будет июнь в Приморье

Источник: Восток Медиа

По словам главного синоптика региона, скорее всего июнь в этом году будет разным — с чередованием небольших отрицательных и положительных аномалий. В тропосфере может наблюдаться активное противодействие двух центров действия атмосферы: высотного тропосферного циклона, который уже длительное время доминирует над территорией Дальнего Востока и все больше и больше напоминающего о себе тропосферного антициклона.

«Их чередование над Охотским морем может приводить то к потеплению в Приморском крае, то к похолоданию, особенно на побережье. Более продолжительное доминирование одного из них будет причиной либо более продолжительного похолодания, либо потепления. Кто из них окажется более удачливым, покажет время», — рассказал начальник Примгидромета.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Борис Кубай советовал приморцам переждать июнь в другом месте. По его словам, аномальные скачки температур продолжатся до календарного лета, однако ждать субтропическую жару в июне тоже не стоит.