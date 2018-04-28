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03:28 (мск), источник: Восток Медиа

Борис Кубай рассказал, каким будет июнь в Приморье

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай дал примерный прогноз на первый месяц предстоящего лета. Жителей края интересует — будет ли июнь холодным, как обычно, или нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: Восток Медиа

По словам главного синоптика региона, скорее всего июнь в этом году будет разным — с чередованием небольших отрицательных и положительных аномалий. В тропосфере может наблюдаться активное противодействие двух центров действия атмосферы: высотного тропосферного циклона, который уже длительное время доминирует над территорией Дальнего Востока и все больше и больше напоминающего о себе тропосферного антициклона.

«Их чередование над Охотским морем может приводить то к потеплению в Приморском крае, то к похолоданию, особенно на побережье. Более продолжительное доминирование одного из них будет причиной либо более продолжительного похолодания, либо потепления. Кто из них окажется более удачливым, покажет время», — рассказал начальник Примгидромета.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Борис Кубай советовал приморцам переждать июнь в другом месте. По его словам, аномальные скачки температур продолжатся до календарного лета, однако ждать субтропическую жару в июне тоже не стоит.

«Раннее образование охотоморского антициклона говорит о понижении температурного фона в первой половине лета. Поэтому я советую на июнь приобрести путёвку куда-нибудь», — рассказал корреспонденту агентства начальник «Примгидромета».

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