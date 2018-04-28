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03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Корейская косметика не дойдет до владивостокских красавиц

34 килограмма нелегальной косметики обнаружили владивостокские таможенники у двух граждан России в аэропорту Владивостока, сообщили DEITA. RU в ДВТУ.

Источник: ДЕЙТА

2 чемодана разнообразных косметологических товаров были обнаружены таможенниками при оформлении личного багажа граждан России, прибывших из Сеула. Шприц-тюбики с ампулами «Hyaron» и стеклянные бутыльки «Botulax 100» — всего 730 штук были упакованы в картонные коробки. На каждого пассажира вышло по 17 килограммов корейских косметологических товаров.

При прохождении таможенной границы пассажиры выбрали «зеленый коридор», тем самым заявив, что не имеют товаров, подлежащих декларированию. Товар изъят и отправлен на экспертизу.

Михаил Грач.

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