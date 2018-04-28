Корейская косметика не дойдет до владивостокских красавиц
34 килограмма нелегальной косметики обнаружили владивостокские таможенники у двух граждан России в аэропорту Владивостока, сообщили DEITA. RU в ДВТУ.
34 килограмма нелегальной косметики обнаружили владивостокские таможенники у двух граждан России в аэропорту Владивостока, сообщили DEITA. RU в ДВТУ.
2 чемодана разнообразных косметологических товаров были обнаружены таможенниками при оформлении личного багажа граждан России, прибывших из Сеула.
При прохождении таможенной границы пассажиры выбрали «зеленый коридор», тем самым заявив, что не имеют товаров, подлежащих декларированию. Товар изъят и отправлен на экспертизу.
Михаил Грач.