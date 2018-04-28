Корейская косметика не дойдет до владивостокских красавиц

2 чемодана разнообразных косметологических товаров были обнаружены таможенниками при оформлении личного багажа граждан России, прибывших из Сеула. Шприц-тюбики с ампулами «Hyaron» и стеклянные бутыльки «Botulax 100» — всего 730 штук были упакованы в картонные коробки. На каждого пассажира вышло по 17 килограммов корейских косметологических товаров.