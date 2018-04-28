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04:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Силовой каркас для москитной сетки разработал хабаровчанин

Конструкция препятствует выпадению ребенка из окна.

Хабаровский предприниматель разработал конструкцию, позволяющую сделать окно безопасным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как объясняет мужчина, идея создания быстросъемного силового каркаса для москитной сетки пришла к нему тогда, когда он думал о безопасности своего ребенка.

 — Летом мы открываем окно настежь, установленная москитная сетка ненадежная — чуть надавил, вываливается, а целый день под кондиционером ребенку нельзя находиться. Сначала хотели купить устройство, которое бы удерживало сетку, но ничего подходящего не нашли, вот и стали придумывать сами, — рассказал пресс-службе администрации города предприниматель Виталий Синчук.

Конструкция представляет собой каркас, в который как раз и вставляется москитная сетка. Интересно, что конструкция может выдержать вес даже взрослого человека.

Каркас в серийное производство еще не запущен, но уже прошел испытания и получил соответствующий сертификат. Так же Виталию выделили грант в размере 75 тысяч рублей от краевого центра занятости населения.

Быстросъемный каркас будет актуален среди жителей города, ведь по статистике за прошлый год из окон квартир выпало 17 детей. Кстати, помощь по запуску разработки в производство предложила городская администрация.

 — В Хабаровске действует программа развития малого и среднего предпринимательства, она рассчитана до 2020 года. В этом году на ее реализацию в бюджете предусмотрено 10 миллионов рублей. Одним из направлений является выделение начинающим предпринимателям субсидий, — отметил начальник отдела управления экономического развития администрации Хабаровска Станислав Шишмаков.

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