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04:22 (мск), источник: Восток Медиа

Место Юхи Метсолы в хабаровском «Амуре» готов занять чешский вратарь

Вратарь «Злина» Либор Кашик станет игроком хабаровского «Амура». Об этом сообщает чешское издание iSport.cz. По его информации, голкипер уже подписал с «тиграми» однолетний контракт.

Либор Кашик сыграл за «Злин» 51 матч в регулярном чемпионате Чехии. Вратарь пропускает в среднем 2,47 шайбы и отражает 92,2% бросков. Для 26-летнего игрока этот опыт станет первым в карьере — ранее голкипер не выступал в других лигах и других странах.

Если Либор Кашик всё-таки вольётся в состав хабаровской команды, то станет пятым чехом в «Амуре». За «тигров» продолжат играть его соотечественники Михал Йордан, Ян Коларж, Томаш Зогорна и Томаш Филиппи.

Основным вратарём в «Амуре» является Юха Метсола, однако у него истекает контракт с клубом. РИА «Восток-Медиа» писало, что голкипером интересовался финский клуб «Таппара», в котором он играл до переезда в Хабаровск. Позже вратарь признался, что соблазн вернуться на родину велик. По словам первого вице-президента «Амура» Александра Филиппенко, Метсоле дали срок на принятие окончательного решения до 1 мая. Чтобы подстраховаться и найти замену заранее, клуб уже провёл переговоры с иностранным вратарём.

Юха Метсола отыграл в «Амуре» три сезона. Он принял участие в 155 матчах, одержал 64 победы, записал на свой счёт 15 игр на ноль, также обновил несколько клубных рекордов.

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