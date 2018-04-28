Место Юхи Метсолы в хабаровском «Амуре» готов занять чешский вратарь

Либор Кашик сыграл за «Злин» 51 матч в регулярном чемпионате Чехии. Вратарь пропускает в среднем 2,47 шайбы и отражает 92,2% бросков. Для 26-летнего игрока этот опыт станет первым в карьере — ранее голкипер не выступал в других лигах и других странах.

Если Либор Кашик всё-таки вольётся в состав хабаровской команды, то станет пятым чехом в «Амуре». За «тигров» продолжат играть его соотечественники Михал Йордан, Ян Коларж, Томаш Зогорна и Томаш Филиппи.

Основным вратарём в «Амуре» является Юха Метсола, однако у него истекает контракт с клубом. РИА «Восток-Медиа» писало, что голкипером интересовался финский клуб «Таппара», в котором он играл до переезда в Хабаровск. Позже вратарь признался, что соблазн вернуться на родину велик. По словам первого вице-президента «Амура» Александра Филиппенко, Метсоле дали срок на принятие окончательного решения до 1 мая. Чтобы подстраховаться и найти замену заранее, клуб уже провёл переговоры с иностранным вратарём.