Ученые предупредили о магнитной буре на Земле
Астрономы спрогнозировали магнитную бурю второго уровня по пятибалльной шкале на Земле 17 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Астрономы спрогнозировали магнитную бурю второго уровня по пятибалльной шкале на Земле 17 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, на фоне в целом спокойной геомагнитной обстановки мая буря ожидается уровня G2, а магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая.
Как отмечается, магнитные бури второго уровня могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.
Ранее сообщалось, что ученые спрогнозировали до 35 магнитных бурь на Земле в 2018 году.
При этом в том числе от двух до четырех очень сильных магнитных бурь.