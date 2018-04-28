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04:10 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые предупредили о магнитной буре на Земле

Астрономы спрогнозировали магнитную бурю второго уровня по пятибалльной шкале на Земле 17 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, на фоне в целом спокойной геомагнитной обстановки мая буря ожидается уровня G2, а магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая.

Как отмечается, магнитные бури второго уровня могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

Ранее сообщалось, что ученые спрогнозировали до 35 магнитных бурь на Земле в 2018 году.

При этом в том числе от двух до четырех очень сильных магнитных бурь.

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