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04:25 (мск), источник: Вести Приморье

«Информационное Приморье»: МФЦ помогает приморцам избежать бумажной волокиты

В современном мире для получения каких-либо государственных услуг, будь то социальные выплаты или оформление земельного участка, необходимо пройти множество инстанций.

Источник: Вести Приморье

Правительство нашей страны решило упростить все эти действия. Бороться гражданам с очередями в госучреждениях и их бумажной волокитой помогают МФЦ. Многофункциональные центры во Владивостоке оказывают множество услуг населению и предоставляет доступ к ним в одном месте. Это госучреждение, выполняющее функцию взаимодействия между органами власти и обычными людьми. Причем, все проблемы решить можно в одном месте, а точнее, в одном окне отделения МФЦ.

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