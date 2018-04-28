«Информационное Приморье»: МФЦ помогает приморцам избежать бумажной волокиты

Правительство нашей страны решило упростить все эти действия. Бороться гражданам с очередями в госучреждениях и их бумажной волокитой помогают МФЦ. Многофункциональные центры во Владивостоке оказывают множество услуг населению и предоставляет доступ к ним в одном месте. Это госучреждение, выполняющее функцию взаимодействия между органами власти и обычными людьми. Причем, все проблемы решить можно в одном месте, а точнее, в одном окне отделения МФЦ.