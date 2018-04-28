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04:56 (мск), источник: Восток Медиа

Защитили Путина: в Хабаровске впервые отменили «Монстрацию»

В Хабаровске впервые за много лет не состоится первомайская «Монстрация». Местные власти, по словам организаторов, не разрешили её проводить, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Как рассказал корреспонденту агентства активист Павел Перов, в комитет молодёжной политики Хабаровского края поступило письмо от управления внутренней политики правительства региона. После этого у организатора мирного шествия состоялся разговор с руководством комитета.

«Комитет попросили, чтобы они со мной, скажем так, поговорили. Как мне объяснили, запрет связан с общеполитической обстановкой накануне инаугурации президента. В стране не должно происходить крупных социальных всплесков. Они объяснили это тем, что на нашу акцию может прийти оппозиция и поднять какой-нибудь свой лозунг. Нам не запретили проводить шествие в этот день, нам запретили именно проводить “Монстрацию”», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Павел Перов.

Отмена «Монстрации» вызвала разную реакцию у пользователей социальных сетей. Многие участники шествия расстроились, некоторые надеются, что акция всё же состоится. Есть молодые люди, которые настроены недоброжелательно.

«Чем им сборище людей в костюмах помешает, если в этом политического и религиозного подтекста нет (по правилам монстрации)?» — написала пользователь «ВКонтакте» Анастасия Туркова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«До последнего надеюсь что это розыгрыш», — поделилась Катя Айбатова.

По данным из соцсетей, участники «Монстрации» всё равно сами хотят собраться и продемонстрировать друг другу свои костюмы, поскольку они долго готовились и им есть что показать. Молодёжь планирует встретиться в центре Хабаровска и устроить небольшую фотосессию в своих образах.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2017 году в городе состоялась седьмая по счёту «Монстрация». Каждый год акция объединяет порядка 600−700 жителей краевого центра, которые выходят на шествие в различных костюмах и образах, реальных и вымышленных. В этом году «Монстрацию» отменили не только в Хабаровске, но и в других городах — например, по данным СМИ, костюмированного шествия не будет в Оренбурге и Краснодаре.

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