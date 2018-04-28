Новые деревья высадят на пяти тысячах гектаров в Хабаровском крае
В южных районах края начались лесокультурные работы. Всего на 2018 год запланировали посадку леса на площади 5510 гектаров, большую часть работ проведут в осенний период. За
В южных районах края начались лесокультурные работы. Всего на 2018 год запланировали посадку леса на площади 5510 гектаров, большую часть работ проведут в осенний период. За
Как сообщает
Так, в КСАУ «Хабаровское специализированное лесное хозяйство» высеяна одна теплица на площади 0,06 гектара. Несмотря на наличие снежного покрова, подготовка к началу лесокультурных работ идёт и в северных районах края. Уже осенью этого года посадочный материал, выращенный в теплицах, используют для посадки.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что до конца весны МБУ «Горзеленстрой» высадит во всех районах краевой столицы около трёх тысяч деревьев, и ещё столько же — осенью. В ближайшее время по 300 деревьев появятся на улицах Горького, Калинина, Льва Толстого, Гоголя, Автобусной, Восточном шоссе, в сквере имени Горького и Восточном.
Также в регионе 19 мая стартует акция «Всероссийский день посадки леса». В её рамках в 28 населённых пунктах края высадят около 39 тысяч сеянцев и саженцев кедра.