Новые деревья высадят на пяти тысячах гектаров в Хабаровском крае

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, специалисты лесничеств и лесхозов приступили к посеву семян лиственницы в теплицах. Из них вырастут деревья с закрытой корневой системой.

Так, в КСАУ «Хабаровское специализированное лесное хозяйство» высеяна одна теплица на площади 0,06 гектара. Несмотря на наличие снежного покрова, подготовка к началу лесокультурных работ идёт и в северных районах края. Уже осенью этого года посадочный материал, выращенный в теплицах, используют для посадки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что до конца весны МБУ «Горзеленстрой» высадит во всех районах краевой столицы около трёх тысяч деревьев, и ещё столько же — осенью. В ближайшее время по 300 деревьев появятся на улицах Горького, Калинина, Льва Толстого, Гоголя, Автобусной, Восточном шоссе, в сквере имени Горького и Восточном.