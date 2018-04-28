Дороги, требующие срочного ремонта, определяют в Хабаровске

Специальный автоматизированный комплекс начал лабораторную экспертизу хабаровских дорог. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», измерительный комплекс находится на базе автомобиля «ГАЗель Next». При помощи него специалисты могут в режиме реального времени получить информацию о состоянии дорожного полотна. Именно фото и видеофиксация помогает определить те трассы, которые требуют срочного ремонта.

— Передвижная лаборатория может измерять площадь разрушения дорожного полотна, длину трещин, а после всего маршрута она выдает дефектную ведомость, — приводит пресс-служба города слова специалиста отделения диагностики автомобильных дорог Дальневосточного филиала ФАУ «РосДорНИИ» Станислава Ионкина.

И уже на основании этих документов принимается решение о том, каким будет ремонт — ямочным или капитальным.

Как отмечает городская пресс-служба, в этом году по приоритетному федеральному проекту в городе будет восстановлено рекордное количество дорог. Так, в рамках программы уже начаты работы на Чернореченском шоссе, улице Школьной. Всего же по программе «Безопасные и качественные дороги» в городе будет восстановлено более 90 км дорог, расходы составят свыше 1,5 млрд рублей.