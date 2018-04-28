Дороги, требующие срочного ремонта, определяют в Хабаровске
Состояние автотрасс оценивает специальный автоматизированный комплекс.
Состояние автотрасс оценивает специальный автоматизированный комплекс.
Специальный автоматизированный комплекс начал лабораторную экспертизу хабаровских дорог. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», измерительный комплекс находится на базе автомобиля «ГАЗель Next». При помощи него специалисты могут в режиме реального времени получить информацию о состоянии дорожного полотна. Именно фото и видеофиксация помогает определить те трассы, которые требуют срочного ремонта.
— Передвижная лаборатория может измерять площадь разрушения дорожного полотна, длину трещин, а после всего маршрута она выдает дефектную ведомость, — приводит
Как отмечает городская
Улицы Краснореченская, Тихоокеанская на участке от улицы Шелеста до Трехгорной, а также Выборгская тоже попали в ремонтный список, но работа над этими объектами будет вестись и в следующем году. Также после майских праздников ремонт дорожного полотна начнется и в центре города. Уже проведены все конкурсные мероприятия, выбрано пять подрядных организаций.