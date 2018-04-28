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05:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дороги, требующие срочного ремонта, определяют в Хабаровске

Состояние автотрасс оценивает специальный автоматизированный комплекс.

Специальный автоматизированный комплекс начал лабораторную экспертизу хабаровских дорог. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», измерительный комплекс находится на базе автомобиля «ГАЗель Next». При помощи него специалисты могут в режиме реального времени получить информацию о состоянии дорожного полотна. Именно фото и видеофиксация помогает определить те трассы, которые требуют срочного ремонта.

 — Передвижная лаборатория может измерять площадь разрушения дорожного полотна, длину трещин, а после всего маршрута она выдает дефектную ведомость, — приводит пресс-служба города слова специалиста отделения диагностики автомобильных дорог Дальневосточного филиала ФАУ «РосДорНИИ» Станислава Ионкина.

И уже на основании этих документов принимается решение о том, каким будет ремонт — ямочным или капитальным.

Как отмечает городская пресс-служба, в этом году по приоритетному федеральному проекту в городе будет восстановлено рекордное количество дорог. Так, в рамках программы уже начаты работы на Чернореченском шоссе, улице Школьной. Всего же по программе «Безопасные и качественные дороги» в городе будет восстановлено более 90 км дорог, расходы составят свыше 1,5 млрд рублей.

Улицы Краснореченская, Тихоокеанская на участке от улицы Шелеста до Трехгорной, а также Выборгская тоже попали в ремонтный список, но работа над этими объектами будет вестись и в следующем году. Также после майских праздников ремонт дорожного полотна начнется и в центре города. Уже проведены все конкурсные мероприятия, выбрано пять подрядных организаций.

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