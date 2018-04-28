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05:27 (мск), источник: Вести Приморье

Изменится расписание теплохода из Владивостока на остров Попова

В связи с предстоящими праздниками рейсы катамарана «Москва» по маршруту Владивосток — остров Попова — Владивосток 1, 2 и 9 мая будут выполняться по расписанию пятницы.

Источник: Вести Приморье

Время отправления теплохода по маршруту Владивосток — о. Попова в указанные дни переносится с 17 на 19 часов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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