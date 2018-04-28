Изменится расписание теплохода из Владивостока на остров Попова
В связи с предстоящими праздниками рейсы катамарана «Москва» по маршруту Владивосток — остров Попова — Владивосток 1, 2 и 9 мая будут выполняться по расписанию пятницы.
В связи с предстоящими праздниками рейсы катамарана «Москва» по маршруту Владивосток — остров Попова — Владивосток 1, 2 и 9 мая будут выполняться по расписанию пятницы.
Время отправления теплохода по маршруту Владивосток — о. Попова в указанные дни переносится с 17 на 19 часов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на