Более 15 тысяч человек пройдут колоннами 1 мая во Владивостоке
Заявки от рабочих коллективов продолжают поступать организаторам.
Заявки от рабочих коллективов продолжают поступать организаторам.
Принять участие в праздничной демонстрации 1 мая во Владивостоке уже пожелали более 15 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Заявки от рабочих коллективов продолжают поступать организаторам.
«Первомайская колонна начнет строиться в 9.00 от района пересечения улиц Светланской и Уборевича до остановки “Авангард”. Шествие к центральной площади начнется в 11.00. Традиционно колонну возглавят воспитанники Президентского кадетского училища и Церемониальный коллектив барабанщиц Дальрыбвтуза», сообщили организаторы.
Одной из самых многочисленных колонн станет колонна общественных организаций и политических партий. В ее составе, по предварительным данным, пройдут 1 500 человек.
На площадь колонна трудящихся прибудет в 12.30, где начнется праздничная программа с участием лучших творческих коллективов края.
Здесь же с 10.30 до 14.30 будут работать тематические локальные площадки. Владивостокцы и гости города смогут подготовиться к предстоящей Гонке Героев: посоревноваться в силе и ловкости в кантовке шин, потренировать равновесие на балансборде, проверить свою выносливость с помощью бойцовского каната и отработать силу хвата в отжиманиях на кольцах.
Рядом состоится
Безопасность участников шествия будут обеспечивать более 600 сотрудников полиции. Движение транспорта с 9.00 до 15.00 ограничат по всему маршруту прохождения праздничной колоны и в районе центральной площади Владивостока. На демонстрации также будут дежурить кареты скорой помощи и службы пожарной безопасности.
Обратиться с заявкой на участие в первомайской демонстрации можно по адресу организаторов: cultprim@primorsky.ru или 1052018@bk.ru.