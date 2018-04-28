Более 15 тысяч человек пройдут колоннами 1 мая во Владивостоке

Источник: VLADNEWS

Принять участие в праздничной демонстрации 1 мая во Владивостоке уже пожелали более 15 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Заявки от рабочих коллективов продолжают поступать организаторам.

В праздничном шествии примут участие представители муниципалитетов края, общественных организаций и политических партий, социальных учреждений, предприятий различных отраслей.

«Первомайская колонна начнет строиться в 9.00 от района пересечения улиц Светланской и Уборевича до остановки “Авангард”. Шествие к центральной площади начнется в 11.00. Традиционно колонну возглавят воспитанники Президентского кадетского училища и Церемониальный коллектив барабанщиц Дальрыбвтуза», сообщили организаторы.

Одной из самых многочисленных колонн станет колонна общественных организаций и политических партий. В ее составе, по предварительным данным, пройдут 1 500 человек.

На площадь колонна трудящихся прибудет в 12.30, где начнется праздничная программа с участием лучших творческих коллективов края.

Здесь же с 10.30 до 14.30 будут работать тематические локальные площадки. Владивостокцы и гости города смогут подготовиться к предстоящей Гонке Героев: посоревноваться в силе и ловкости в кантовке шин, потренировать равновесие на балансборде, проверить свою выносливость с помощью бойцовского каната и отработать силу хвата в отжиманиях на кольцах.

Рядом состоится мастер-класс по созданию первомайских открыток и росписи пряников. Для юных участников торжеств будет открыта детская зона с батутом, аквагримерами и аниматорами. Сделать красивые кадры на память можно будет в фотозоне искусств от Приморской краевой филармонии.

Напомним, что проведение первомайской демонстрации во Владивостоке в этом году совпадает с еще одним значимым для края событием в этот день в Приморье доставят Кубок чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Все желающие смогут сфотографироваться с легендарным Кубком в брендированных павильонах на центральной площади Владивостока.

Безопасность участников шествия будут обеспечивать более 600 сотрудников полиции. Движение транспорта с 9.00 до 15.00 ограничат по всему маршруту прохождения праздничной колоны и в районе центральной площади Владивостока. На демонстрации также будут дежурить кареты скорой помощи и службы пожарной безопасности.