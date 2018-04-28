Популярный кинотеатр Владивостока срочно закрыли, и вот почему
Кинотеатр «New Wave Cinema» временно закрыт по соображениям пожарной безопасности, сообщили DEITA. RU в ФССП Приморья.
Кинотеатр «New Wave Cinema» временно закрыт по соображениям пожарной безопасности, сообщили DEITA. RU в ФССП Приморья.
ООО «Новая волна синема» и ООО «Кинопрокат» обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности.
Решение не требовало отлагательств. Приставы прибыли на место, в зале находились люди. Киносеанс пришлось прервать, попросив зрителей покинуть помещение. Директору двух компаний вручено требование об исполнении требований.
Сейчас в помещениях ведутся работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
Михаил Грач.