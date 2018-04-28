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05:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Популярный кинотеатр Владивостока срочно закрыли, и вот почему

Кинотеатр «New Wave Cinema» временно закрыт по соображениям пожарной безопасности, сообщили DEITA. RU в ФССП Приморья.

ООО «Новая волна синема» и ООО «Кинопрокат» обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Решение не требовало отлагательств. Приставы прибыли на место, в зале находились люди. Киносеанс пришлось прервать, попросив зрителей покинуть помещение. Директору двух компаний вручено требование об исполнении требований.

Сейчас в помещениях ведутся работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Михаил Грач.

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