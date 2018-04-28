Хабаровский синоптик: «Лета» на майских выходных не будет
В среду возможен дождь.
В среду возможен дождь.
Умеренно теплая и преимущественно сухая погода установится в столице и южных районах Хабаровского края на длинных выходных — с 29 апреля по 2 мая. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала главный синоптик Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.
«Первые “затяжные” выходные, которые все обычно посвящают даче или активному отдыху, не будут
Первый сильный майский циклон специалисты ожидают в конце первой декады месяца. Атмосферный вихрь может подпортить погоду на 9 Мая.
Светлана Агеева добавила, что уровень Амура сейчас невысок. В первые 10 дней мая владельцам дач на левобережье будет трудно попасть на свои участки: теплоходы, возможно, смогут добраться не до всех остановок.