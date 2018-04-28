Хабаровский синоптик: «Лета» на майских выходных не будет

Умеренно теплая и преимущественно сухая погода установится в столице и южных районах Хабаровского края на длинных выходных — с 29 апреля по 2 мая. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала главный синоптик Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

«Первые “затяжные” выходные, которые все обычно посвящают даче или активному отдыху, не будут по-летнему теплыми, но будут вполне комфортными. Утром будет однозначно прохладно — +4…+6, а вот днем воздух по южным районам будет прогреваться до +13…+20 градусов. В Хабаровске — где-то около +15», — сообщила синоптик.

Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду. Осадков в первые три выходных дня синоптики не ждут, дождь прогнозируют лишь на вечер 2 мая.

Первый сильный майский циклон специалисты ожидают в конце первой декады месяца. Атмосферный вихрь может подпортить погоду на 9 Мая.