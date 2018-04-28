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05:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский синоптик: «Лета» на майских выходных не будет

В среду возможен дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 755 мм рт. ст. 2 м/с

Умеренно теплая и преимущественно сухая погода установится в столице и южных районах Хабаровского края на длинных выходных — с 29 апреля по 2 мая. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала главный синоптик Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

«Первые “затяжные” выходные, которые все обычно посвящают даче или активному отдыху, не будут по-летнему теплыми, но будут вполне комфортными. Утром будет однозначно прохладно — +4…+6, а вот днем воздух по южным районам будет прогреваться до +13…+20 градусов. В Хабаровске — где-то около +15», — сообщила синоптик.

Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду. Осадков в первые три выходных дня синоптики не ждут, дождь прогнозируют лишь на вечер 2 мая.

Первый сильный майский циклон специалисты ожидают в конце первой декады месяца. Атмосферный вихрь может подпортить погоду на 9 Мая.

Светлана Агеева добавила, что уровень Амура сейчас невысок. В первые 10 дней мая владельцам дач на левобережье будет трудно попасть на свои участки: теплоходы, возможно, смогут добраться не до всех остановок.

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