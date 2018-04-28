Нижегородцам расскажут о профилактике клещевого энцефалита

С 1 по 15 мая в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области будет работать всероссийская «горячая» линия по профилактике клещевого энцефалита. Специалисты ждут звонки по телефону 8 (831)432−29−55, в выходные и праздничные дни — по телефону 8 (910)100−14−66. Что делать, если произошло присасывание клеща? Куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща? Какие основные признаки болезни? Какие правила индивидуальной защиты от нападения клещей? На эти и другие вопросы ответят специалисты управления Роспотребнадзора. Управление Роспотребнадзора напоминает о мерах защиты от клещей в майские праздники:

— при посещении лесов и «зеленых» зон надевайте одежду, плотно прилегающую к телу;

— не располагайтесь на отдых в затенённых местах с высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на траву — клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх;

— при выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы;

— используйте репелленты, отпугивающие клещей — их можно приобрести в аптеке или супермаркете;

— каждые 10−15 минут проводите осмотры на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратите внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться;

— регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе, на придомовой территории.

— в случае присасывания клеща, обратитесь за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.



Исследование клещей в Нижегородской области осуществляют:

Лаборатория ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», адрес: г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), тел. 89038480430;.