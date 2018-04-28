Нижегородцам расскажут о профилактике клещевого энцефалита
Роспотребнадзор напоминает правила защиты от клещей.
Роспотребнадзор напоминает правила защиты от клещей.
С 1 по 15 мая в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области будет работать всероссийская «горячая» линия по профилактике клещевого энцефалита.
Специалисты ждут звонки по телефону 8 (831)432−29−55, в выходные и праздничные дни — по телефону 8 (910)100−14−66.
Что делать, если произошло присасывание клеща? Куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща? Какие основные признаки болезни? Какие правила индивидуальной защиты от нападения клещей? На эти и другие вопросы ответят специалисты управления Роспотребнадзора.
Управление Роспотребнадзора напоминает о мерах защиты от клещей в майские праздники:
— при посещении лесов и «зеленых» зон надевайте одежду, плотно прилегающую к телу;
— не располагайтесь на отдых в затенённых местах с высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на траву — клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх;
— при выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы;
— используйте репелленты, отпугивающие клещей — их можно приобрести в аптеке или супермаркете;
— каждые 10−15 минут проводите осмотры на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратите внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться;
— регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе, на придомовой территории.
— в случае присасывания клеща, обратитесь за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.
Исследование клещей в Нижегородской области осуществляют:
Лаборатория ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», адрес: г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), тел. 89038480430;.
Прием клещей: до 28 апреля в рабочие дни с 9.00 до 15.00; с 29 апреля 2018 г. ежедневно с 9.00−16.00 (включая майские праздники).
Лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3», адрес: г. Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел. 88315227320
Прием клещей: в рабочие дни.