Дополнительные электропоезда назначены для пассажиров Красноярской железной дороги в связи с открытием дачного сезона

Источник: Агентство «Москва»

Так, в воскресенье, 29 апреля, и далее по субботам начнут курсировать следующие поезда:

— № 6315/6316 Красноярск — Снежница — Красноярск (отправление со станции Красноярск в 09:05, прибытие на станцию Снежница в 9:59, отправление со станции Снежница в 10:32, прибытие на станцию Красноярск в 11:26). В связи с этим для электропоезда № 6313 Красноярск — Чернореченская (отправление со станции Красноярск в 8:45) по субботам отменяются стоянки на остановочных пунктах Колягино, Пугачево, Караульная, Рябинино.

— № 6422/6421 Красноярск — Сорокино — Красноярск (отправление со станции Красноярск в 8:40, прибытие на станцию Сорокино в 10:14, отправление со станции Сорокино в 10:39, прибытие на станцию Красноярск в 12:11). При этом электропоезд Красноярск — Камарчага (отправление со станции Красноярск в 8:30) будет следовать по субботам без остановок на платформах: 4122 км, Восток, Петряшино, Родники, Шушун, Луговая, Камас.

— № 6303/6304 Красноярск — Кемчуг — Красноярск (отправление со станции Красноярск в 7:38, прибытие на станцию Кемчуг в 09:41, отправление со станции Кемчуг в 12:42, прибытие на станцию Красноярск в 14:50).

— № 6709/6710 Красноярск — Красноярск-Северный (отправление со станции Красноярск в 7:30, прибытие на станцию Красноярск-Северный в 08:10).

— № 6309/6310 Красноярск-Северный — Зеледеево — Красноярск (отправление со станции Красноярск-Северный в 8:47, прибытие на станцию Зеледеево в 10:37, отправление со станции Зеледеево в 15:28, прибытие на станцию Красноярск в 17:20).

— № 6322 Кача — Красноярск (отправление со станции Кача в 17:20, прибытие на станцию Красноярск в 18:31). Он заменит поезд № 6320 Кача — Красноярск (отправление со станции Кача в 16:05), который будет отменен.

Время указано местное.