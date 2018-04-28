Сезон паровозных туров открыт на КБЖД
Сезон пассажирских перевозок по Кругобайкальской железной дороге открывается 28 апреля 2018 года, первыми стартуют составы на паровозной тяге.
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Сезон пассажирских перевозок по Кругобайкальской железной дороге открывается 28 апреля 2018 года, первыми стартуют составы на паровозной тяге.
Как сообщает
Участники туров по КБЖД увидят впечатляющие инженерные сооружения уникального памятника промышленной архитектуры, насладятся пейзажами и получат представление о том, как выглядели дороги сотню лет назад.