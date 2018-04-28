Сезон паровозных туров открыт на КБЖД

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, желающие побывать на КБЖД могут выбрать разные маршруты: Иркутск — Слюдянка — Порт Байкал — Листвянка — Иркутск или Иркутск — Листвянка — Порт Байкал — Слюдянка — Иркутск. В обоих вариантах туристов ждёт путешествие на автобусе, теплоходе и ретропоезде.