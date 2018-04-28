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05:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сезон паровозных туров открыт на КБЖД

Сезон пассажирских перевозок по Кругобайкальской железной дороге открывается 28 апреля 2018 года, первыми стартуют составы на паровозной тяге.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, желающие побывать на КБЖД могут выбрать разные маршруты: Иркутск — Слюдянка — Порт Байкал — Листвянка — Иркутск или Иркутск — Листвянка — Порт Байкал — Слюдянка — Иркутск. В обоих вариантах туристов ждёт путешествие на автобусе, теплоходе и ретропоезде.

Участники туров по КБЖД увидят впечатляющие инженерные сооружения уникального памятника промышленной архитектуры, насладятся пейзажами и получат представление о том, как выглядели дороги сотню лет назад.

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