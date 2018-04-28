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06:03 (мск), источник: НИА Красноярск

На «Столбах» снесли незаконную базу отдыха

Прокуратура Свердловского района Красноярска пресекла незаконное строительство базы отдыха, расположенной рядом со «Столбами». Несколько раз глава компании ООО «ETC» получал разрешение на возведение построек и снова его лишался.

В ведомстве рассказали, что в 2014 году владельцу строящейся базы дали на три года землю в 15 000 кв. м. Но в 2015 году Арбитражный суд города признал недействительным этот договор. После этого организация обратилась в краевой Росреестр и снова получила разрешение на строительство базы отдыха и начала возводить постройки.

«Спустя непродолжительное время ООО “ETC” по договору купли-продажи передало одному гражданину объекты незавершенного строительства, в дальнейшем они были перепроданы другому гражданину, а позднее — третьему, с которым администрацией города Красноярска оформлены договорные отношения по предоставлению земельного участка под размещение базы отдыха», — рассказали о ходе дела в Прокуратуре Свердловского района. Правоохранительное ведомство проверило действия организации и заключило, что они незаконны — разрешение на строительство снова отменили. Суд ликвидировал право собственности всех владельцев, постановил снести базу и передать его по акту администрации города Красноярска. Прокуратура следит за выполнением требований.

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