На «Столбах» снесли незаконную базу отдыха

В ведомстве рассказали, что в 2014 году владельцу строящейся базы дали на три года землю в 15 000 кв. м. Но в 2015 году Арбитражный суд города признал недействительным этот договор. После этого организация обратилась в краевой Росреестр и снова получила разрешение на строительство базы отдыха и начала возводить постройки.