На «Столбах» снесли незаконную базу отдыха

В ведомстве рассказали, что в 2014 году владельцу строящейся базы дали на три года землю в 15 000 кв. м. Но в 2015 году Арбитражный суд города признал недействительным этот договор. После этого организация обратилась в краевой Росреестр и снова получила разрешение на строительство базы отдыха и начала возводить постройки.
«Спустя непродолжительное время ООО “ETC” по договору купли-продажи передало одному гражданину объекты незавершенного строительства, в дальнейшем они были перепроданы другому гражданину, а позднее — третьему, с которым администрацией города Красноярска оформлены договорные отношения по предоставлению земельного участка под размещение базы отдыха», — рассказали о ходе дела в Прокуратуре Свердловского района. Правоохранительное ведомство проверило действия организации и заключило, что они незаконны — разрешение на строительство снова отменили. Суд ликвидировал право собственности всех владельцев, постановил снести базу и передать его по акту администрации города Красноярска. Прокуратура следит за выполнением требований.