Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Жительница британского города Бриджуотер Меган Тейлор зафиксировала на камеру странное явление — во время грозы с неба отвесно упал некий предмет.
Жительница британского города Бриджуотер Меган Тейлор зафиксировала на камеру странное явление — во время грозы с неба отвесно упал некий предмет.
«Никогда не видела такой грозы и уж точно не видела, чтобы
В сети мнения о природе упавшего предмета очень разнятся. Многие отмечают, что падание предварялось странными молниями — горизонтальными.