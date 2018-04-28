Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
На дачу с детьми: эти 10 вещей надо взять с собой
Стало известно о состоянии актера Джигарханяна, впавшего в кому
Поклонники обсуждают фигуру Анфисы Чеховой в купальнике
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В Киеве неспокойно: афганцы перекрыли центр города
Москва показала уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
12В тени войны
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
07:01 (мск), источник: Известия

Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба

Жительница британского города Бриджуотер Меган Тейлор зафиксировала на камеру странное явление — во время грозы с неба отвесно упал некий предмет.

«Никогда не видела такой грозы и уж точно не видела, чтобы что-то падало на Землю», — сказала она изданию The Daily Mail.

В сети мнения о природе упавшего предмета очень разнятся. Многие отмечают, что падание предварялось странными молниями — горизонтальными.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пути Кима и Трампа сойдутся в Монголии
Проба пера: Как прошел первый авиасалон Eurasia Airshow
Меркель рассказала об оценке эффекта санкций против России
На Украине предложили отобрать Крымский мост у России
Путин решил развивать не города, а пространство
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Ученые предупредили о магнитной буре на Земле
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь