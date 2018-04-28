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06:05 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске благоустроят сквер в районе Мясокомбината

В мэрии нашли инвестора для благоустройства озера-парка «Октябрьский» рядом с Мясокомбинатским прудом.

Источник: НИА Красноярск

Его облагородят в течение лета этого года. 18 марта за его благоустройство проголосовало более 10,5 тысяч жителей Красноярска. Сначала на преображение сквера планировалось выделить около 10 млн рублей, но инвестор готов потратить в несколько раз больше.

«Смена источника финансирования не повлияет на качество благоустройства сквера, все площадки, игровые зоны, предложенные в дизайн-проекте, останутся. Мы же в свою очередь проследим, чтобы предпочтения жителей были учтены», — рассказал руководитель администрации Октябрьского района Игорь Ким.

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