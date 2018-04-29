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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на майские праздники 2018 года в Перми

«Комсомолка» узнала, какой будет погода на майские праздники 2018 года в Перми.

Источник: Комсомольская правда

Главный вопрос, который сейчас волнует пермяков: какой будет погода на майские праздники 2018 года в Перми. Ведь отдыхать предстоит четыре дня. Не хочется провести это время дома на диване, наблюдая, как за окном льет дождь.

Как сообщают метеорологи, уже в ночь на воскресенье, 29 апреля, ожидается выход южного циклона, который принесет с собой интенсивные осадки и небольшое потепление. По югу Пермского края может выпасть до 50 — 70 процентов от месячной нормы осадков. По западным районам может пойти дождь, переходящий в мокрый снег.

— В воскресенье днем возможно усиление ветра до 15 — 18 метров в секунду, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. — В течение дня возможны кратковременные дожди. По краю дневная температура составит от +8 до +11 градусов.

Самым хорошим выходным днем станет понедельник, 30 апреля. Ожидается солнечная безветренная погода. Если накануне ночью возможны заморозки от 0 до -3 градусов, то днем воздух прогреется до +11 градусов.

Сложно точно сказать, каким будет сам Первомай. Метеорологи склоны предполагать, что благоприятная и теплая погода сохранится с дневной температурой до +15 градусов.

А вот первые рабочие дни недели могут стать холодными. Из-за вторжения очередного циклона нас ждет существенное похолодание.

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