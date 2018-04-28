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09:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Расписание пригородных поездов изменится в праздники на Южном Урале

Электрички отменят 1,2 и 9 мая.

Источник: Аргументы и факты

Расписание нескольких пригородных поездов изменится в Челябинской области в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

Отменяются 30 апреля и 1, 2, 9 мая, назначаются на 28 апреля:

№ 6004 Полетаево-1 — Челябинск№ 6817 Челябинск — Еманжелинск.

Отменяются 29, 30 апреля и 1, 2, 9 мая, назначаются на 28 апреля:

№ 6212 Челябинск — Каясан№ 6215 Каясан — Челябинск№ 6218 Челябинск — Шумиха.

Пригородный поезд № 6212 Челябинск — Шумиха назначается на 29 и 30 апреля, 1, 2, 9 мая.

Пригородный поезд № 6048 Златоуст — Челябинск отменяется 29 апреля, следующий рейс совершит только 2 мая.

Напомним, изменения также внесены в расписание пригородных поездов № 6814/6813 Кустанай — Троицк и Троицк — Кустанай: рейсы 30 апреля, 7 и 9 мая отменяются в связи с празднованием в Казахстане Дня единства народов Казахстана, Дня защитников Отечества и Дня Победы соответственно. Вместо этого 28 апреля назначается дополнительный рейс между Троицком и Кустанаем.

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