Расписание пригородных поездов изменится в праздники на Южном Урале

Расписание нескольких пригородных поездов изменится в Челябинской области в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

Напомним, изменения также внесены в расписание пригородных поездов № 6814/6813 Кустанай — Троицк и Троицк — Кустанай: рейсы 30 апреля, 7 и 9 мая отменяются в связи с празднованием в Казахстане Дня единства народов Казахстана, Дня защитников Отечества и Дня Победы соответственно. Вместо этого 28 апреля назначается дополнительный рейс между Троицком и Кустанаем.