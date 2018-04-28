Илья Середюк рассказал, как Кемерово готовится к Дню Победы
В 2018 году россияне будут отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В 2018 году россияне будут отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, как областная столица будет праздновать День Победы.
По информации
В городе специалисты ремонтируют памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Мобильные группы активистов поздравляют ветеранов и тружеников тыла на дому, более половины из них уже получили праздничные наборы и открытки.