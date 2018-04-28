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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Илья Середюк рассказал, как Кемерово готовится к Дню Победы

В 2018 году россияне будут отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, как областная столица будет праздновать День Победы.

По информации пресс-службы городской администрации, в Кемерове проживают 3 686 ветеранов Великой Отечественной войны. Фронтовики, труженники тыла, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда с начала года получили выплаты из областного бюджета на сумму 9 млн рублей. В них входят компенсация платы за ЖКУ и проезда в городском транспорте, кузбасская пенсия. У 28 фронтовиков и тружеников тыла отремонтировали жилье на общую сумму 1,5 млн рублей.

В городе специалисты ремонтируют памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Мобильные группы активистов поздравляют ветеранов и тружеников тыла на дому, более половины из них уже получили праздничные наборы и открытки.

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