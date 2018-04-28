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06:55 (мск), источник: АиФ Иркутск

Фестиваль деревянной скульптуры пройдет в Приангарье с 10 по 19 мая

В этом году резчики будут творить по теме «Любовь».

Международные соревнования резчиков по дереву «Лукоморье» традиционно пройдут в селе Савватеевка под Ангарском.

Фестиваль деревянной скульптуры и международные соревнования резчиков по дереву «Лукоморье» пройдут в селе Савватеевка под Ангарском с 10 по 19 мая. Темой фестиваля в этом году станет любовь — завершая трилогию выбранных в 2016 году тем «Вера, Надежда, Любовь». Об этом рассказал руководитель проекта «Лукоморье на Байкале» Иван Бутенко.

На фестиваль были поданы 144 командные заявки, организаторы выбрали 32 лучшие. В Иркутскую область кроме мастеров из России, приедут резчики из Эквадора, Аргентины, Ирана, Германии, КНР, Бразилии, Японии, Монголии, Турции, Сирии, Испании, Чили, Израиля, Южной Кореи, Бельгии, Судана, Польши, Колумбии, Ирана. Посетит его и генеральный секретарь интернационального альянса скульптурных симпозиумов (Международной Организации ISSA) господин Лью Янг.

«В этом году фестиваль сделал ещё один шаг в сторону международных традиций — в его названии появилось слово “симпозиум”. Эта терминология в понимании всемирного сообщества скульпторов наиболее чётко отражает суть нашего мероприятия» — рассказал исполнительный директор проекта Александр Смокотин.

Расширился и экспертный совет фестиваля. К представителям Иркутской области присоединятся эксперты из столицы России и из-за рубежа. Жюри возглавит иркутский художник-камнерез, член Союза художников России, кавалер орденов «А. К. Денисова-Уральского» и «Михаила Перхина» (за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии лучших традиций российского камнерезного искусства) Наталья Бакут.

Кстати.

Фестиваль-симпозиум деревянной скульптуры «Лукоморье» имеет статус «Национальное событие — 2018» и информация о нём включается в туристические проспекты по всей стране.

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