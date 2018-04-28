Фестиваль деревянной скульптуры пройдет в Приангарье с 10 по 19 мая
В этом году резчики будут творить по теме «Любовь».
В этом году резчики будут творить по теме «Любовь».
Международные соревнования резчиков по дереву «Лукоморье» традиционно пройдут в селе Савватеевка под Ангарском.
Фестиваль деревянной скульптуры и международные соревнования резчиков по дереву «Лукоморье» пройдут в селе Савватеевка под Ангарском с 10 по 19 мая. Темой фестиваля в этом году станет любовь — завершая трилогию выбранных в 2016 году тем «Вера, Надежда, Любовь». Об этом рассказал руководитель проекта «Лукоморье на Байкале» Иван Бутенко.
«В этом году фестиваль сделал ещё один шаг в сторону международных традиций — в его названии появилось слово “симпозиум”. Эта терминология в понимании всемирного сообщества скульпторов наиболее чётко отражает суть нашего мероприятия» — рассказал исполнительный директор проекта Александр Смокотин.
Расширился и экспертный совет фестиваля. К представителям Иркутской области присоединятся эксперты из столицы России и
Кстати.