Иркутский студент стал самым молодым почётным донором России
Двадцатилетний студент ИРНИТУ Владислав Новобрицкий стал самым молодым почётным донором страны.
Двадцатилетний студент ИРНИТУ Владислав Новобрицкий стал самым молодым почётным донором страны.
Сейчас идёт оформление документов, чтобы вписать его имя в Книгу рекордов России. Об этом сообщает газета «Областная» 25 апреля 2018 года. Студент сдавал кровь 42 раза, начиная с 18 лет.
У студента брали кровь на тромбоциты, по сравнению со сдачей плазмы и цельной крови — это трудная процедура, потому что нужно часа два сидеть на кушетке без движений. За это время происходит цикл забора крови, фильтрации нужных компонентов и обратного вливания. В тромбоцитах нуждаются дети больные детской онкологией.
Владислав Новобрицкий чувствует себя хорошо, говорит, что донор более устойчив к негативным факторам. Организм привыкает быстро восстанавливаться, всегда находится в режиме готовности. Но сейчас иркутянин сдаёт кровь гораздо реже: на станции переливания ему сказали, что нужно отдохнуть полгода, чтобы организм восстановился.