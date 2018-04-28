Иркутский студент стал самым молодым почётным донором России

Сейчас идёт оформление документов, чтобы вписать его имя в Книгу рекордов России. Об этом сообщает газета «Областная» 25 апреля 2018 года. Студент сдавал кровь 42 раза, начиная с 18 лет.

У студента брали кровь на тромбоциты, по сравнению со сдачей плазмы и цельной крови — это трудная процедура, потому что нужно часа два сидеть на кушетке без движений. За это время происходит цикл забора крови, фильтрации нужных компонентов и обратного вливания. В тромбоцитах нуждаются дети больные детской онкологией.