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06:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутский студент стал самым молодым почётным донором России

Двадцатилетний студент ИРНИТУ Владислав Новобрицкий стал самым молодым почётным донором страны.

Сейчас идёт оформление документов, чтобы вписать его имя в Книгу рекордов России. Об этом сообщает газета «Областная» 25 апреля 2018 года. Студент сдавал кровь 42 раза, начиная с 18 лет.

У студента брали кровь на тромбоциты, по сравнению со сдачей плазмы и цельной крови — это трудная процедура, потому что нужно часа два сидеть на кушетке без движений. За это время происходит цикл забора крови, фильтрации нужных компонентов и обратного вливания. В тромбоцитах нуждаются дети больные детской онкологией.

Владислав Новобрицкий чувствует себя хорошо, говорит, что донор более устойчив к негативным факторам. Организм привыкает быстро восстанавливаться, всегда находится в режиме готовности. Но сейчас иркутянин сдаёт кровь гораздо реже: на станции переливания ему сказали, что нужно отдохнуть полгода, чтобы организм восстановился.

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