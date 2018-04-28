Изменить облик дворов Иркутска помогут студенты ИрНИТУ
Студенты ИрНИТУ, участвующие в проекте «Молодой архитектор на каждую улицу», готовят предложения, чтобы изменить облика 18 городских дворов и домов, связанных с судьбой ветеранов вуза.
Студенты ИрНИТУ, участвующие в проекте «Молодой архитектор на каждую улицу», готовят предложения, чтобы изменить облика 18 городских дворов и домов, связанных с судьбой ветеранов вуза.
Об этом сообщает 27 апреля 2018 года
По словам Романа Гринюка, работа в проекте «Молодой архитектор на каждую улицу» организована по трем направлениям. Талантливым студентам предоставляется возможность применить знания, полученные в университете, для создания конкретных проектных решений.
Над созданием энергопаспортов домов, проектированием коммунальных сетей трудятся четыре студента, которые учатся на кафедре инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения (заведующий кафедрой — Михаил Толстой). В 2018 году будущие коммунальщики намерены обследовать три дома, включая сканирование зданий в зимний период. Объективная картина состояния домов позволит городским властям принять решение о включении их в список для капитального ремонта.
«Наш проект направлен на то, чтобы студенты молодым, свежим взглядом посмотрели на иркутские улицы и дворы, выявили сложности, связанные с озеленением дворов, обустройством тротуаров, организацией освещения, созданием парковочных мест и пандусов для маломобильных групп населения, — сказал Роман Гринюк. — Одна из городских проблем касается однообразного, стандартизированного подхода к благоустройству. Мы уверены, что ребята добавят красок в жизнь Иркутска, и наши ветераны будут жить в более комфортных условиях». Планируется, что к реализации проекта «Молодой архитектор на каждую улицу» ежегодно будут присоединяться новые участники.