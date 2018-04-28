Изменить облик дворов Иркутска помогут студенты ИрНИТУ

Об этом сообщает 27 апреля 2018 года пресс-служба университета со ссылкой на куратора проекта Романа Гринюка. По его словам, в середине мая участники проекта, который поддерживает мэр города, встретятся с главным архитектором Иркутска и руководством комитета городского обустройства и надеются, что наиболее значимые из их предложений будут доработаны и включены в программы реконструкции, благоустройства или капремонта.

По словам Романа Гринюка, работа в проекте «Молодой архитектор на каждую улицу» организована по трем направлениям. Талантливым студентам предоставляется возможность применить знания, полученные в университете, для создания конкретных проектных решений.

Команда студентов кафедры архитектурного проектирования под руководством профессора Андрея Большакова разрабатывает градостроительные и архитектурные предложения по благоустройству дворов. Желание изменить облик дворов, где живут ветераны вуза, выразили 18 будущих проектировщиков. Результаты работы станут основой курсовых проектов.

Над созданием энергопаспортов домов, проектированием коммунальных сетей трудятся четыре студента, которые учатся на кафедре инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения (заведующий кафедрой — Михаил Толстой). В 2018 году будущие коммунальщики намерены обследовать три дома, включая сканирование зданий в зимний период. Объективная картина состояния домов позволит городским властям принять решение о включении их в список для капитального ремонта.

К проекту подключились и четыре будущих инженера-дорожника. Студенческую команду по мониторингу асфальтового покрытия курирует заведующий кафедрой автомобильных дорог Вадим Балабанов. Планируется, что летом на ул. Чехова, где проживает один из ветеранов вуза, городские дорожные службы уложат асфальтобетонное покрытие. Студенты проверят его качество, используя уникальное диагностическое оборудование дорожной лаборатории ИрНИТУ.