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08:53 (мск), источник: Newsroom24.ru

Движение трамваев и троллейбусов ограничено в Нижнем Новгороде 28 апреля

Это связано с проведением тесовых мероприятий на «Стадионе Нижний Новгород».

Источник: Newsroom24.ru

Движение трамваев и троллейбусов ограничено в Нижнем Новгороде 28 апреля, в субботу.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, с 05.00 до 23.00 сокращен путь следования троллейбусов маршрутов №№ 10 и 25 до остановочного пункта «Тоннель Московский вокзал».

Кроме того, с 13.00 до 23.00 закроют движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и 21.

Изменения в транспортной схеме вводятся в связи с проведением на «Стадионе Нижний Новгород» тестовых мероприятий, в рамках которых состоится матч 35-го тура Футбольной национальной лиги между нижегородским «Олимпийцем» и клубом «Ротор-Волгоград».

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