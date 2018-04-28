Движение трамваев и троллейбусов ограничено в Нижнем Новгороде 28 апреля
Это связано с проведением тесовых мероприятий на «Стадионе Нижний Новгород».
Это связано с проведением тесовых мероприятий на «Стадионе Нижний Новгород».
Движение трамваев и троллейбусов ограничено в Нижнем Новгороде 28 апреля, в субботу.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в
Кроме того, с 13.00 до 23.00 закроют движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и 21.
Изменения в транспортной схеме вводятся в связи с проведением на «Стадионе Нижний Новгород» тестовых мероприятий, в рамках которых состоится матч 35-го тура Футбольной национальной лиги между нижегородским «Олимпийцем» и клубом «Ротор-Волгоград».