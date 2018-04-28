Движение трамваев и троллейбусов ограничено в Нижнем Новгороде 28 апреля, в субботу.



Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, с 05.00 до 23.00 сокращен путь следования троллейбусов маршрутов №№ 10 и 25 до остановочного пункта «Тоннель Московский вокзал».



Кроме того, с 13.00 до 23.00 закроют движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и 21.